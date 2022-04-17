Инвестиционно-венчурный фонд РТ профинансирует шесть импортозамещающих проектов

В 2022 году Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и Фонд развития промышленности профинансируют шесть республиканских проектов, направленных на импортозамещение, передает ТАСС.

«У нас есть критерии отбора проектов. Несколько критериев. Первый критерий - это импортозамещение. Второй критерий - в проекте должны быть реализованы наилучшие доступные технологии и третий критерий - у продукции проекта должна быть рыночная перспективность», - приводит агентство слова замдиректора фонда Марселя Курбанова.

За 2021 год Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана выдал займы на 256 млн рублей.

Курбанов рассказал, что по импортозамещающим программам Фонда развития промышленности профинансировано уже 8 проектов и половина из них прошли по программе «Комплектующие изделия».