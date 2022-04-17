news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
17 апреля 2022  12:41

Инвестиционно-венчурный фонд РТ профинансирует шесть импортозамещающих проектов

news_top_970_100

В 2022 году  Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и Фонд развития промышленности профинансируют шесть республиканских проектов, направленных на импортозамещение, передает ТАСС.

«У нас есть критерии отбора проектов. Несколько критериев. Первый критерий - это импортозамещение. Второй критерий - в проекте должны быть реализованы наилучшие доступные технологии и третий критерий - у продукции проекта должна быть рыночная перспективность», - приводит агентство слова замдиректора фонда Марселя Курбанова.

За 2021 год Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана выдал займы на 256 млн рублей.
Курбанов рассказал, что по импортозамещающим программам Фонда развития промышленности профинансировано уже 8 проектов и половина из них прошли по программе «Комплектующие изделия».

#бизнес #импортозамещение #займ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное