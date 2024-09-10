Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Инвестиционно-венчурный фонд РТ поддержал пять проектов на 907 млн рублей
По программе поддержки промышленных компаний в этом году Инвестиционно-венчурный фонд РТ одобрил семь проектов на сумму более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщил директор ИВФ Дамир Галиев на пресс-конференции на Международном форуме Kazan Digital Week.
Из семи проектов профинансировано пять на 907 млн рублей.
«Традиционно преобладают проекты компаний по автокомпонентам, машиностроению, химии и нефтехимии», – отметил он.
Программа по поддержке промышленных компаний предполагает предоставление льготных займов и субсидий для разработки и внедрения инновационных технологий.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»