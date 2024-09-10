Инвестиционно-венчурный фонд РТ поддержал пять проектов на 907 млн рублей

По программе поддержки промышленных компаний в этом году Инвестиционно-венчурный фонд РТ одобрил семь проектов на сумму более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщил директор ИВФ Дамир Галиев на пресс-конференции на Международном форуме Kazan Digital Week.

Из семи проектов профинансировано пять на 907 млн рублей.

«Традиционно преобладают проекты компаний по автокомпонентам, машиностроению, химии и нефтехимии», – отметил он.

Программа по поддержке промышленных компаний предполагает предоставление льготных займов и субсидий для разработки и внедрения инновационных технологий.