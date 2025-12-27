Инвестиционно-венчурный фонд РТ объявил о начале конкурса на лучшее освещение РВФ 2026

Инвестиционно-венчурный фонд РТ объявил о начале республиканского конкурса на лучшее освещение в СМИ Российского венчурного форума – 2026. Его цель – стимулирование качественного и содержательного освещения предпринимательства в области технологий, инноваций и стартапов через призму РВФ.

Соорганизаторами выступили Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Ассоциация содействия цифровому развитию. Поучаствовать в конкурсе смогут журналисты аккредитованных СМИ, блогеры и российские авторы Telegram-каналов, освещающие Российский венчурный форум – 2026.

В 2026 году в конкурсе будет четыре номинации:

● «Лучший телесюжет (или телепередача) на тему РВФ 2026»

● «Лучший радиосюжет (или радиопередача) на тему РВФ 2026»

● «Лучший материал электронных или печатных СМИ»

● «Лучший блогер / Telegram-канал»

Заявки будут приниматься с 26 декабря 2025 г. и до 17 апреля 2026 года включительно. 27 апреля конкурсная комиссия выберет победителей, которые будут награждены премиями до 40 тысяч рублей. Для номинации «Лучший блогер» предусмотрен отдельный призовой фонд.

Ознакомиться с полным Положением о конкурсе можно здесь, а подать заявку можно по ссылке: https://russianventureforum.ru/contest

Напомним, что РВФ 2026 пройдет в Казани в юбилейный, двадцатый раз. Его организаторами станут Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), Ассоциация содействия цифровому развитию, Инновационный технопарк «Идея» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства экономического развития РФ.