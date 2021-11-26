Инвестиционно-венчурный фонд РТ договорился о сотрудничестве с узбекским фондом UzVC

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан и Национальный венчурный фонд UzVC Республики Узбекистан договорились о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Меморандум о сотрудничестве подписан в рамках Международной недели инновационных идей InnoWeek.uz-2021, организованной в Узбекистане.

Делегацию от Татарстана на InnoWeek.uz-2021 возглавил заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Шагиахметов выступил с докладом об инструментах адаптивности и поддержки бизнеса и промышленности в Татарстане на панельной сессии «Инновации в эпоху постпандемии».

Вице-премьер РТ также встретился с министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмановым. Они обсудили перспективы развития сотрудничества и взаимодействия.