«Инвестиции земляков работают»: в Аксубаево отметили интерес к сельским и промпроектам

Об инвестиционной привлекательности Аксубаевского района рассказал руководитель исполкома Алмаз Мингулов в рамках «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

Одним из ярких примеров стал «Грибной парк» предпринимателя Анатолия Самаренкина. Производство расположено на площади 2 га, заполнено оно на 71%.

«Здесь ежемесячно выращивается 6 тонн грибов-вешенок. Это успешный пример развития сельской территории за счет инвестиций наших земляков. Продукция востребована как в торговых сетях, так и в ресторанах», – отметил Мингулов.

По его словам, выручка предприятия за 7 месяцев этого года составляет 17 млн рублей.

Развивается и промышленный парк «Аксубаево», созданный на месте заброшенных зданий. Сегодня на территории работают 10 резидентов. Общий объем вложений составляет около 200 млн рублей. Компании специализируются на производстве металлоизделий, деревообработке, обработке мрамора.

Скоро к ним присоединится новый участник – ООО ПК «Технокор», которое запускает производство парковых модульных и линейных светильников.

«Инвестор уже направил средства на оборудование. Срок реализации проекта – 2025–2026 годы. Планируется создание семи новых рабочих мест», – сообщил Мингулов.

Руководитель промплощадки Владислав Морозов подготовил участок для размещения оборудования. Также рассматривается возможность расширения парка за счет прилегающих территорий. Для потенциальных резидентов доступны участки под строительство новых помещений.