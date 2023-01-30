Инвестиции в третью очередь промпарка «Нижнекамск» составят 1,5 млрд рублей

В промпарке «Нижнекамск» продолжается работа над созданием третьей очереди, где смогут разместиться 12 компаний резидентов. Объем инвестиций составит более 1,5 млрд рублей, также будет создано 300 новых рабочих мест. Об этом на деловом понедельнике доложил заместитель главы Нижнекамского района РТ Александр Умников.

«Преимущество Нижнекамска — это человеческий потенциал и инфраструктура, которые помогут новым производствам реализоваться», — отметил спикер.

Шесть резидентов уже запустили производство, еще пять — на стадии формирования запуска , при поддержке руководства Татарстана и Министерства экономики РТ строится дорога к третьей очереди.

Умников сообщил, что на прошлой неделе Нижнекамск с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. В рамках рабочей поездки он ознакомился с концепцией промпарка «Нижнекамск». На сегодняшний день на его территории работают 16 предприятий: 10 резидентов в рамках первой очереди и шесть — во второй. Общая площадь участка — 53,3 га.

В 2022 году на территории промышленного парка запустила свое производство компания «ВостокВолгаСталь», которая занимается производством 3D ограждений по мировым стандартам качества. Сегодня на производстве трудятся 20 человек.

Олег Коробченко рассказал, что Минпромторг республики планирует запустить унифицированную систему отчетности по промышленным предприятиям.

«Со своей стороны, мы в этом плане могли бы выступить пилотной площадкой в рамках запуска такой системы», — заметил Умников.