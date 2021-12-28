Инвестиции в третью очередь логоцентра в Зеленодольске составят почти 2 млрд рублей

Проект строительства оптово-распределительного центра «Зеленодольск-3» рассмотрел Инвестиционный совет Татарстана под руководством Президента РТ Рустама Минниханова, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Презентацию провели представители компания «Ромекс». Инвестиции в проект оцениваются в 1,9 млрд, планируется создать более 1 тыс. рабочих мест.

Общая площадь будущего распределительного центра составит 10,3 га, начать строительство планируется в 2022 году. Цель проекта - организовать площадку для хранения и обработки крупногабаритных грузов.

Президент Татарстана отметил, что данный участок очень привлекателен для инвесторов, и одобрил реализацию представленного проекта.

Также Инвестсовет рассмотрел создание крупного многофункционального автокомплекса вблизи промышленного парка «Зеленодольск» компании «Транзит-Сити». Генеральный директор компании Ирек Валиев отметил, что проект включает в себя не только строительство заправочной станции «Ирбис», но и полный функционал по обслуживанию крупнотоннажных автомобилей.

Объем инвестиций в проект составит 382 млн рублей. Рустам Минниханов отметил, что создаваемая инфраструктура автокомплекса очень важна для территории, на которой она будет реализована.

Также совет одобрил строительство детского сада в Набережных Челнах. Проект готовится к реализации в 67-ом микрорайоне Автограда, будет создано 44 рабочих места. Рустам Минниханов поддержал проект и поручил как можно скорее приступить к его реализации.

Кроме того, Инвестсовет рассмотрел проект канатной дороги, которая свяжет Центральный парк им. Горького и стадион «Ак Барс Арена» , а также проект строительства смотровой башни Тюбетей Tower на территории Верхнеуслонского района Республики Татарстан.