Инвестиции в татарстано-казахский завод по производству каучука составят 800 млн долларов

Более 800 млн долларов планируется вложить в проект по производству бутадиена и его производных в Казахстане, в котором участвует татарстанская компания «Татнефть». Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

Министр напомнил, что татарстанские компании реализуют ряд инвестиционных проектов в Казахстане. «Казахстан тесно сотрудничает с Республикой Татарстан. У нас есть не только договоренности, определены границы сотрудничества», — отметил Ногаев.

В частности, в Карагандинской области совместно с «Татнефтью» будет построен завод по выпуску 3,5 млн шин. В следующем году проект планируется завершить, продукцию планируется реализовывать не только в Казахстане, но и в России, Средней Азии, Турции, Китае. Есть планы по выпуску деталей для КАМАЗа.

«Есть проект стоимостью более 800 млн долларов с „Татнефтью“ и „КазМунайГазом“ по производству бутадиена и его производных», — сообщил Ногаев.

Ранее сообщалось, что в городе Сарань Карагандинской области Казахстана в 2022 году планируется запустить шинное производство мощностью 3 млн легковых и легкогрузовых шин, а также 500 тыс. грузовых шин в год. Общий объем финансирования оценивался в 284 млн долларов.

«Татнефть» также планирует локализовать производство сырья для шинного комплекса — до 2025 года здесь планируется создать производство бутадиенового каучука. Соответствующее соглашение о намерениях татарстанская компания подписала в текущем году с НК «КазМунайГаз».

Производство разместится в Атырауской области, его мощность составит 186 тыс. тонн бутадиеновых каучуков и 170 тыс. тонн изобутана. Сырьем для завода станет бутан, производимый компанией ТОО «Тенгизшевройл». Готовая продукция будет поставляться на шинный завод KamaTyresKZ, а также на экспорт в страны Европы, Россию, Китай, Турцию и другие государства.