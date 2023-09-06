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Инвестиции в Татарстан за первую половину 2023 года составили 385 млрд рублей
За шесть месяцев этого года общий объем инвестиционных вложений в Татарстан составил 385 млрд рублей, что на 16% больше, чем в первой половине прошлого года. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
Она отметила, что частные инвестиции за указанный период составили 327 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. «С учетом политической и экономической ситуации, в которой мы находимся, это очень хорошие цифры», — отметила Минуллина.
Она добавила, что инвестиционную привлекательность стимулируют финансовые меры поддержки предпринимателей, а также механизм гарантированного сбыта.
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