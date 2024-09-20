Инвестиции в строительство ремонтно-механического завода НКНХ составят 9 млрд рублей

СИБУР инвестирует более 9 млрд рублей в строительство и модернизацию ремонтно-механического завода на территории «Нижнекамскнефтехима». Этот проект направлен на улучшение технической базы и повышение уровня автоматизации ремонтных процессов на предприятии, сообщил в интервью корпоративной газете компании Михаил Карисалов.

«Общие инвестиции превысят 9 млрд рублей. Это будет современнейший ремонтно-механический завод: три сотни станков, уровень автоматизации большей части — 100%», — подчеркнул Михаил Карисалов, отметив, что строительство нового завода планируется завершить в 2025 году.

На момент сделки около 40% персонала «Нижнекамскнефтехима» и примерно 30% — «Казаньоргсинтеза» составляли ремонтные специалисты. Средний возраст оборудования составлял 37–45 лет от завода к заводу, а уровень автоматизации был недостаточен.

Новый завод позволит осуществлять ремонт практически всей критической номенклатуры оборудования компании. Несмотря на высокий уровень автоматизации, подготовка кадров также является важным элементом проекта. «Люди, наши специалисты, останутся самой важной частью системы», — добавил руководитель.

Новый завод не только будет обслуживать производство «Нижнекамскнефтехима», но и окажет поддержку «Казаньоргсинтезу» и другим предприятиям поволжского кластера компании по ряду номенклатур.