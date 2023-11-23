Инвестиции в основной капитал в Татарстане составят 790 млрд рублей

Инвестиции в основной капитал в РТ за 9 месяцев 2023 года составят около 790 млрд рублей, что на треть больше, чем за тот же период прошлого года, заявила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) республики Талия Минуллина.

Спикер уточнила, что внебюджетные инвестиции за вышеназванный период тоже вырастут на 30%, пишет РИА «Новости». По предварительной оценке, они составят 650 млрд рублей, тогда как за 9 месяцев 2022-го было 450,8 млрд рублей.

Также в республике увеличиваются инвестиции в интеллектуальную собственность, Татарстан вместе с другими регионами РФ делает большой рывок в сфере технологий. Однако наблюдается снижение иностранных вложений в экономику РТ: ранее на них приходилось 10-15% от общего объема инвестиций, а в последние два года их почти нет.

Одни из крупнейших инвесторов для республики – «Татнефть», «КАМАЗ», «Сибур» и ICL. Также большой объем вложений идет на строительство оптово-распределительных, логистических центров.

Минуллина подчеркнула, что в РТ стараются создать для инвесторов максимально комфортные условия. Так, в этом году в республике прошло 16 заседаний инвестиционного совета, который возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов. На этих заседаниях рассмотрели 47 инвестпроектов, в которые вложат около 300 млрд рублей.