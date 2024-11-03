news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Инвестиции в основной капитал Татарстана за год выросли почти на четверть
Скопировать ссылку
За первое полугодие инвестиции в основной капитал Татарстана составили более 521 млрд рублей. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении РТ.
В сравнении с январем-июнем 2023 года показатели выросли на 24,3%, то есть почти на четверть.
Также аналитики подсчитали, что объемы прошлого года оказались на 16,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400