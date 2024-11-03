Инвестиции в основной капитал Татарстана за год выросли почти на четверть

За первое полугодие инвестиции в основной капитал Татарстана составили более 521 млрд рублей. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении РТ.

В сравнении с январем-июнем 2023 года показатели выросли на 24,3%, то есть почти на четверть.

Также аналитики подсчитали, что объемы прошлого года оказались на 16,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года.