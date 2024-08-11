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Экономика 11 августа 2024 10:51

Инвестиции в основной капитал Татарстана за год выросли почти на 40%

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С января по март 2024 года инвестиции в основной капитал Татарстана составили более 234 млрд рублей. Это на 39% выше, чем за аналогичные месяцы прошлого года, следует из доклада «Социально-экономическое положение РТ» от Татарстанстата.

Для сравнения, в прошлом году показатели января-марта оказались на 10% выше, чем в 2022-м.

#инвестиции
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