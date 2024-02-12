Инвестиции в основной капитал Кировского и Московского районов Казани составили 24,5 млрд

В 2023 году в основной капитал Кировского и Московского районов Казани было привлечено 24,5 млрд инвестиций. Это в два раза больше, чем годом ранее, рассказал на деловом понедельнике глава администрации Сергей Миронов.

«На 1 тыс. выросло количество индивидуальных предпринимателей, на 3 тыс. – самозанятых. До 73 тыс. рублей увеличился размер заработных плат», – прокомментировал он.

Кроме того, в районах в минувшем году открыли 30 новых объектов потребрынка и услуг общей площадью более 7 тыс. кв. метров. На четырех площадках весной и осенью провели сельхозярмарки, на которых было реализовано продукции на 318 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2023 году Кировский и Московский районы совместно направили в зону СВО семь фур гуманитарной помощи и 10 автомобилей на общую сумму 232 млн рублей. В сборах участвовали управляющие компании, предприниматели и неравнодушные жители.