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Инвестиции в ОЭЗ Иннополис за 2023 год составили 36,4 млрд рублей
Особая экономическая зона «Иннополис» в прошлом году пополнилась 60 новыми компаниями, а общая численность работников составила около 9 тыс. человек. Об этом сообщил генеральный директор особой зоны Ренат Халимов.
По его словам, объем инвестиций в прошлом году составил 36,4 млрд рублей, а выручка – 49,7 млрд рублей.
«Хотелось бы отметить, что у нас существенный прирост по налоговым отчислениям – почти треть от того, что наши компании за все предыдущие года оплатили. Почти 8 млрд рублей», – добавил Халимов.
Отдельное внимание он уделил развитию технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк», который за полгода после запуска был полностью заполнен. Он также отметил индустриальный парк «Лаишево», площадь которого в этом году планируют увеличить почти в пять раз – с 116 га до 550 га, за счет бывшей территории «Смарт Сити».
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