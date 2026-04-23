Инвестиции в людей и загрузка смежников: как НКНХ нарастил производство на падающем рынке

Рынок синтетических каучуков в России в 2025 году оказался под двойным давлением: спад шинного производства и укрепление рубля обрушили спрос и цены. Однако «Нижнекамскнефтехим» не только удержал позиции, но и нарастил выпуск на 15%, а также увеличил затраты на оплату труда. Разбираемся, с какими финансовыми результатами НКНХ завершил 2025-й год.





Спрос на шины – ключевой триггер изменения цен на каучук

Российская отрасль синтетического каучука (СК) в 2025 году вступила в фазу стагнации вслед за глубоким спадом в ключевом сегменте потребления – шинной промышленности. Динамика роста производства каучуков в первичных формах в России постепенно замедляется. По данным официальной отчетности за 2025 год, было произведено 1,43 млн т СК, это на 0,4% меньше результата в 2024 году и на 16,7% меньше достижения 2021 года.

По итогам 2025 года индекс промышленного производства резиновых и пластмассовых изделий в целом по России снизился на 6,7%, аналогичный индекс в Татарстане показал большее снижение – на 8%. При этом в республике выпуск резиновых смесей сократился на 33,3% до 20 тыс. тонн.

Основной причиной падения в сегменте стал затяжной спад на шинном рынке – главном секторе сбыта СК в России. Снижение продаж новых автомобилей, которое стало одним из главных факторов падения спроса на шины, наблюдалось как в России, так и в глобальном масштабе. В прошлом году продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 15,6% (до 1,33 млн штук). Падение связано с высокой ключевой ставкой, ужесточением условий кредитования и общей экономической неопределенностью.

Падение продаж новых машин особенно сильно повлияло на сегмент шин для первичной комплектации. Так по итогам 2025 года российские производители выпустили 39,05 млн шин, покрышек и резиновых камер, что на 19,9% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Объемы производства той же продукции в 2024 году составляли 48,7 млн штук.

В прошлом году в России было произведено 28,1 млн шин для легковых автомобилей, что на 20,7% ниже показателей 2024-го и на 7,6%, чем в 2023-м. Производство шин для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей за 2025 год снизилось по сравнению с 2024-м на 24% до 4,5 млн штук. В сегменте шин для сельскохозяйственной техники российские предприятия снизили объемы производства по сравнению с 2024 годом на 5,8%, выпустив в общей сложности 920 тыс. единиц этого вида шинной продукции.

Производство шин в 2025 году снизилось во всех шести федеральных округах. Однако наибольшее снижение произошло в Приволжском федеральном округе (ПФО), где было выпущено 14,3 млн шин, что на 24,2% меньше результата 2024 года.

Ситуацию усугубило резкое укрепление рубля в 2025 году, которое сделало импортную продукцию более привлекательной по цене. Импорт шин из Китая вырос, и китайские бренды заняли уже треть российского рынка. Из-за этого доля импорта в общем объеме рынка превысила 50%, что привело к вытеснению продукции российских заводов.

Впрочем, это соотношение еще может измениться. Как сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, производители шин «Кордиант», «Кама», Ikon Tyres и «Белшина» просят Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) обратить внимание на резко выросшие импортные поставки в ЕАЭС легковых и легкогрузовых шин и провести специальное защитное расследование. По итогам расследования могут быть установлены различные меры: квоты и пошлины. Один из вариантов – пошлины в размере около 30%, сообщает издание со ссылкой на своих экспертов.

«Нижнекамскнефтехим» пошел против рынка

Серьезные структурные перемены в экономике не могли не затронуть «Нижнекамскнефтехим» – крупнейшую производственную площадку СИБУРа по выпуску синтетических каучуков и одной из крупнейших по пластикам в России. Выручка предприятия по итогам 2025 года по МСФО снизилась на 5,5%, до 254,7 млрд рублей.

Однако ключевым позитивным результатом отчетного периода стало то, что компании удалось нарастить физические объемы производства на фоне общероссийского снижения выпуска, обвального падения рыночных цен и крайне низкого спроса.

По итогам 2025 года «Нижнекамскнефтехим» произвел 3 млн тонн товарной продукции, увеличив показатель 2024 года (2,6 млн тонн) более чем на 15%. Рост выпуска сопровождался увеличением поставок на рынки Азии. Этот процесс связан с адаптацией продукции предприятия к климатическим условиям и особенностям эксплуатации шин в азиатских странах.

«Снижение выручки в данном контексте – это последствия влияния негативной глобальной конъюнктуры на фоне укрепления рубля. При этом, компания удерживает свою долю рынка и сохраняет операционную гибкость. Увеличив выпуск при падающем спросе, СИБУР не только предотвратил остановку производственных мощностей, но и обеспечил загрузку смежных переделов. Тем самым падение выручки оказалось «управляемым» и значительно меньшим, чем могло бы быть при пропорциональном сокращении производства. Тем временем, ситуация на Ближнем Востоке сегодня характеризуется высокой геополитической напряженностью, что уже привело к повышению спроса на нефтехимическое сырье», – поясняет главный редактор информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрий Семягин.

Наиболее сильное влияние на ликвидность оказал рекордный операционный денежный поток – 117,5 млрд рублей, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года. Это стало результатом эффективного управления оборотным капиталом: снижения дебиторской задолженности на 39%, запасов – на 26%. Предприятие генерирует большую ликвидность, что позволяет финансировать инвестиции.

«Ранее звучали упреки в адрес СИБУРа за то, что он выкачивает ликвидность из своих дочерних предприятий, в частности, «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». Отчетность за 2025 год показывает обратный тренд. Сокращение запасов на 26% – яркий признак повышения операционной эффективности. Группа оптимизировала складские остатки сырья и готовой продукции, сократив «замороженный» оборотный капитал и снизив издержки на хранение. Это особенно важно в условиях высокой ключевой ставки, когда каждый рубль, высвобожденный из запасов, приносит экономию на процентных платежах», – отметил независимый эксперт Леонид Хазанов.

Целевое использование средств

Несмотря на экономическую ситуацию как в России, так и в мире, нижнекамское предприятие СИБУРа продолжает масштабную инвестиционную фазу, вкладывая ресурсы в создание новых производств мирового уровня.

«Нижнекамскнефтехим – это единственное предприятие в России, которое производит не только полимеры, но и поставляет каучук. У них широкий круг потребителей, от производителей бытовой техники до шинных предприятий. Сейчас поставки многих полимерных изделий из Европы закрыты, импорт из Китая не покрывает всех потребностей, поэтому необходимость в продукции НКНХ есть всегда. Запуск новых производств, таких как олефиновый комплекс, строительство стирольной цепочки и металлоценового полиэтилена позволят удовлетворить растущий спрос внутри страны. Поэтому расчет предприятия на развитие в кризисный для рынка период правильный», – считает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

В 2025 году совокупные заемные средства «Нижнекамскнефтехима» выросли на 13,4% – до 206,8 млрд рублей. При этом краткосрочная часть долга сократилась, а долгосрочная увеличилась на 50%: компания заместила «короткие» кредиты «длинными» деньгами.

Куда пошли средства? Главным образом на капитальные затраты – 112,8 млрд рублей. Запуск олефинового комплекса в 2025 году стал ключевым драйвером: он не только удвоил выпуск этилена, но и создал сырьевую основу для всей технологической цепочки.

Реализация уникальных проектов – от производства гексена (первое в СНГ) до строительства мощностей по выпуску стирола, полистирола и металлоценового полиэтилена – направлена на глубокую переработку сырья внутри компании. Эффект от этих вложений проявится в среднесрочной перспективе: предприятие заместит критический импорт, получит новые маржинальные продукты и укрепит лидерство в нефтехимии.

Завершение строительства и запуск олефинового комплекса – это важный структурный сдвиг, который увеличил балансовую стоимость основных средств на 29% – до 594 млрд рублей. Это создало производственный задел для будущего роста. Увеличение производственной базы создает потенциал для роста выручки в будущих периодах. Авансы по капстроительству выросли до 20,6 млрд рублей, а портфель контрактов обеспечивает прогнозируемые доходы до 2028 года, что говорит о продолжении инвестпроектов (этилбензол, стирол).

«Рост авансов по капитальному строительству на 32% свидетельствует о том, что СИБУР не останавливается на достигнутом. Даже после запуска олефинового комплекса компания продолжает финансировать новые проекты (стирол, полистирол, металлоценовый полиэтилен). Это говорит о долгосрочной стратегической уверенности руководства и готовности инвестировать в будущий рост, несмотря на текущую конъюнктуру», – рассуждает Хазанов.

По мнению Кочеткова, долговая нагрузка увеличилась, но она носит инвестиционный характер. Строительство новых мощностей не должна останавливать даже высокая ключевая ставка. Сейчас эти кредиты могут показаться дорогими, но откладывать развитие нельзя. Кроме того, Центральный банк постепенно снижает ставку, и впоследствии эти кредиты можно будет рефинансировать на более выгодных условиях. С запуском олефинового комплекса у «Нижнекамскнефтехима» появились большие возможности для увеличения объемов продукции и расширения продуктовой линейки для развития импортозамещения. «Компания прошла пик вложений и делает ставку на отдачу от новых производств», – резюмировал он.

Кредиторская задолженность выросла с 51,6 млрд рублей до 76,1 млрд рублей (+47%). Рост кредиторской задолженности отражает расширение масштабов деятельности и увеличение закупок сырья. При этом, запасы сырья снизились, так как оно сразу уходит в переработку.

Инвестиции в людей

НКНХ по итогам 2025 года не только продолжил масштабный инвестиционный цикл, но и значительно увеличил расходы на персонал. Рост зарплат и социальных выплат стал прямым следствием ввода в эксплуатацию новых производств – комплекса олефинов, а также строящихся установок этилбензола и стирола.

По данным отчетности по стандартам РСБУ, расходы на оплату труда на НКНХ увеличились на 2,7 млрд рублей, достигнув 18,1 млрд рублей. Рост составил 17,6% – это почти втрое выше инфляции, что говорит о реальном повышении доходов сотрудников. Параллельно выросли и социальные отчисления предприятия. Совокупные социальные выплаты НКНХ (взносы, медстрахование, соцподдержка) увеличились на 18% – с 4,6 млрд до 5,5 млрд рублей. В сумме компания направила на благополучие своих работников более 23,6 млрд рублей за год.

Особенно показателен рост расходов на профессиональное обучение. НКНХ выделил на повышение квалификации сотрудников 54,7 млн рублей – на 80% больше, чем годом ранее.

Это прямое следствие запуска сложных нефтехимических производств. Олефиновый комплекс и новые установки требуют от персонала принципиально новых компетенций. Компания предпочла не нанимать сторонних специалистов «с улицы», а инвестировать в переобучение и рост собственных кадров.

Рост зарплатных и социальных расходов синхронизирован с главным событием года для НКНХ – вводом в эксплуатацию олефинового комплекса. Новые проекты нуждаются в высококвалифицированных операторах, инженерах и технологах.

«НКНХ реализует классическую для капиталоемких отраслей стратегию: сначала деньги идут в бетон и трубы, а затем – в людей, которые обеспечат отдачу от этих инвестиций. Рост зарплат – это не только социальная ответственность, но и инструмент удержания ценных кадров на фоне острой конкуренции за рабочие руки в нефтехимии», – резюмировал аналитик Леонид Хазанов.