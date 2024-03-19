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Инвестиции в Иннополис в прошлом году составили 22 млрд рублей
Суммарные инвестиции за прошлый год в различные сферы деятельности инновационного центра Иннополис составили около 22 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов на брифинге в Кабмине РТ, посвященном итогам развития Иннополиса в 2023 году и планам на 2024 год.
«Ключевым достижением в прошлом году считаем программу технопарка парка в сфере высоких технологий, которое позволит на ближайшее десять лет сформировать пул для источника инвестирования в инфраструктуру технопарка в сфере высоких технологий», – сказал Шайхутдинов.
Вторым крупным достижением стал запуск производства по поверхностному монтажу материнских плат. Площадь завода составляет свыше 8 тыс. квадратных метров, а инвестиции в проект превысили 900 млн рублей. На первоначальном этапе мощность производства будет составлять 300 тыс. материнских плат в год, но в будущем она вырастет до 1 миллиона плат.
Среди технологических проектов Шайхутдинов выделил экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Таким образом, такие системы в скором времени смогут выполнять авиационные работы и доставлять грузы, проводить аэрофотосъемку и обследовать трубопроводы и другие инфраструктурные объекты в Иннополисе.
В рамках международного сотрудничества, заместитель Премьер-министра РТ отметил открытие офиса университета в китайском городе Ханчжоу. Основными задачами офиса стало продвижение продуктов и образовательных услуг Университета Иннополис и Татарстана на рынке Китая.
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