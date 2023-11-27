Инвестиции в государственно-частные проекты Татарстана составят 113 млрд рублей

В государственно-частные проекты РТ инвестируют 113 млрд рублей. Так, по словам первого вице-премьера Татарстана Рустама Нигматуллина, в 2023 году в республике по концессионным соглашениям построили 3 школы, а всего таких документов действует 126.

Еще до конца года хотят сдать два спортивных объекта с общими инвестициями в 270 млн рублей. Более того, на последнем отборе федерального проекта «Бизнес-спринт» одобрили еще два проекта от республики, цитирует спикера РБК Татарстан.

Напомним, что в рамках государственно-частного партнерства в Татарстане строят первую платную дорогу Шали-Бавлы. В проект требуется вложить большие деньги, поэтому в РТ ввели много льгот, чтобы привлечь инвесторов к ГЧП в Татарстане.