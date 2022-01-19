Инвестиции в экономику Татарстана за прошлый год выросли на 12%

Объем инвестиций в основной капитал Татарстана в 2021 году увеличился на 12% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на итоговом заседании коллегии ведомства.

«По инвестициям мы даже подросли в сложный кризисный год. Инвестиции в основной капитал выросли на 12%, частные инвестиции — на 13%, частные инвестиции из субъектов РФ — на 15%», — заявила Минуллина.

Она отметила, что рост инвестиций из других регионов страны связан с тем, что большинство иностранных компаний инвестируют через свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно материалам АИР, речь идет о показателях за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Инвестиции в основной капитал составили 436 млрд рублей, частные инвестиции — 405 млрд рублей, из субъектов РФ — 21 млрд рублей.

По данным Агентства инвестиционного развития, самым привлекательным инвестиционным сектором в Татарстане являются обрабатывающие производства — на них приходится более половины от всех частных инвестиций в республике. Кроме того, всё более популярной становится сфера информационных технологий. Это происходит благодаря развитию Иннополиса и смежных проектов цифровизации.