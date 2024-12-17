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Минуллина: Инвестиции в экономику Татарстана в 2024-м превысят 1 трлн рублей
Инвестиции в экономику Татарстана по итогам 2024 года превысят 1 трлн рублей. Об этом сказала глава АИР республики Талия Минуллина после заседания Клуба инвесторов в Казани.
«Больше триллиона рублей. Думаю, об этом уже сейчас можно говорить. Внебюджетные инвестиции по итогам девяти месяцев сопоставимы с объемами прошлого года, но по итогам всего 2024 года будет рост. Небольшой, но будет», – сказала спикер.
Итоговые цифры будут озвучены на коллегии АИР РТ во второй половине января 2025 года.
Ранее в Казани озвучили победителя конкурса «Инвестор года».
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