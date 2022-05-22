Инвестиции в экономику Татарстана в первом квартале выросли на 5%

Объем инвестиций в основной капитал в Татарстане в первом квартале текущего года оценивается на уровне 123,1 млрд рублей, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, объем инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,9% в сопоставимых ценах.

«Завершение начатых инвестиционных проектов, реализация новых проектов, улучшение инвестиционного климата в условиях беспрецедентного санкционного давления является важнейшим фактором для устойчивого экономического развития, сохранения занятости и доходов граждан», – подчеркнул Шагиахметов.

Он отметил, что рабочая группа оперативного штаба с участием отраслевых министерств и муниципальных районов продолжает еженедельно мониторить реализацию приоритетных инвестиционных проектов: муниципального уровня и включенных в республиканский Инвестиционный меморандум. Всего таких 338 проектов, около трети столкнулись с проблемами, связанными с логистикой, дальнейшим финансированием проектов и поставкой оборудования.

Министр потребовал от глав районов вместе с министерствами детально проработать с каждым инвестором возможность получения мер государственной поддержки, в том числе финансовой.