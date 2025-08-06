Инвестиции в будущее: как изменилось образование в Татарстане за пять лет

В Кукморе сегодня открыли новый корпус для младших классов средней школы №3 при участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Что он подарил первоклассникам, как инфраструктура образования связана с успеваемостью и почему республика находится на передовых позициях в стране в этой сфере – в материале «Татар-информа».





Рустам Минниханов вручил портфели первоклассникам Кукморского района

Фото: t.me/rustamminnikhanov

«В добрый путь! Учитесь хорошо»

Сегодня официально открыли новый корпус средней школы №3 в Кукморе для младших классов. Он рассчитан на 375 детей. В здании 16 учебных кабинетов, спортивный зал, раздевалки, столовая и медицинский пункт.

Открыл учебный корпус Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поздравил детей, их родителей и учителей с этим знаковым событием.

«Поздравляю с таким важным событием в жизни района – открытием нового здания в средней школе №3. Это происходит очень своевременно и нужно, в этом микрорайоне живут множество детей. Летом в этом корпусе уже начал работу пришкольный лагерь. В добрый путь! Учитесь хорошо», – сказал Раис РТ.

Затем он вручил сертификат для приобретения компьютерной техники директору школы Диляре Ганиевой. Подарки получили будущие первоклассники – в рамках акции «Помоги собраться в школу» новые рюкзаки вручили 20 детям. До 1 сентября помощь окажут еще 362 ученикам с 1-го по 11-й классов.

«Мы ждали эту школу 50 лет. Самая главная радость для нашего микрорайона, что мы сможем отказаться от двух смен. Здесь строится много домов, переезжают множество семей. Этот корпус предназначен для начальных классов. Здесь установлено современное оборудование, которое позволит им дать серьезную базу для развития в средних и старших классах», – заявила директор.

После вручения подарков Рустам Минниханов вместе с министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным и главой Кукморского района Сергеем Димитриевым осмотрели новый корпус, прошлись по кабинетам, столовой и спортивному залу.

Напомним, что с 2010 года в Татарстане построено 110 школ. Это позволило создать свыше 71 тыс. новых учебных мест.

Районам Татарстана передали 57 новых школьных автобусов

Мероприятия в Кукморе, связанные со сферой образования, не закончились на открытии нового корпуса школы. На Комсомольской площади Рустам Минниханов принял участие в передаче 57 школьных автобусов 20 районам Татарстана.

«Школьные автобусы – это уже незаменимый атрибут нашей жизни. Ежедневно на них в Татарстане перевозят около 28 тыс. детей. Всего в этом году мы передадим 140 автобусов, сегодня – 57 из них. Федеральные и республиканские программы позволяют нам решать задачу доставки детей в школы», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что вся техника должна соответствовать всем требованиям безопасности, а также управлять ей должны специально подготовленные водители.

«Хочется сказать большое спасибо руководству республики за новые школьные автобусы. Для детей это очень важная поддержка, которую они чувствуют во время обучения», – выступила с ответным словом начальник Управления образования Агрызского района РТ Василя Сафиуллина.

Напомним, что в Татарстане с 2020 по 2024 год закуплено 567 школьных автобусов на общую сумму почти в 1,5 млн рублей, а всего в республике автопарк школьных автобусов насчитывает 822 машины, которые осуществляют поездки по 955 маршрутам.

Раис РТ принял участие в передаче 57 школьных автобусов 20 районам Татарстана Фото: t.me/rustamminnikhanov

За пять лет в Татарстане построено 48 школ и 59 детских садов

Что же касается инфраструктуры образования в Татарстане в целом, то на протяжении последних пяти лет уделяется большое внимание строительству и реновации школ и детских садов. В общей сложности было создано более ста таких объектов.

«К ближайшему 1 сентября будут сданы еще две школы и три новых корпуса, один из них открываем сегодня в Кукморе. Еще три объекта – в 2026 году. При этом еще остается потребность в новых школах в Куюках, Нижнекамске, Зеленодольском, Высокогорском и других районах. Вопрос создания новых школ совершенно не отброшен и находится на постоянном контроле. Появляются новые микрорайоны, которые мы должны обеспечить всей социальной инфраструктурой», – отметил в беседе с «Татар-информом» министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

При этом за последние пять лет было построено 48 школ и 59 детских садов, в 600 школах отремонтированы пищеблоки.

Активно реализуется и программа капитального ремонта: с 2012 года отремонтировано более 1 тыс. школ и свыше 500 детских садов.

Татарстан находится в числе лидеров среди регионов страны по строительству и реновации школ и детских садов. По мнению Хадиуллина, такой результат достигнут благодаря сохранению республиканских программ и большому вниманию руководства Татарстана к этой сфере.

«Важно, что благодаря Раису Татарстана Рустаму Минниханову мы смогли сохранить все республиканские программы в сфере образования, тогда как многие регионы их сократили, когда появились федеральные. Например, ежегодно более 3 млрд рублей выделяется на ремонт школ и детских садов, более 1 млрд на ремонт пищеблоков и множество других программ. В общей сложности системе образования в этом году выделено более 8 млрд рублей. Это очень хороший показатель отношения руководства республики», – добавил министр образования и науки РТ.

Также Татарстан создал и ряд уникальных проектов, таких как школа «Адымнар» с полилингвальной подготовкой школьников.

«Мы должны поднять роль учителя»

При этом наблюдается и повышение успеваемости школьников Татарстана за последние годы. Результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору в республике выше всероссийских. Кроме того, регион занимает второе место после Москвы по качеству участия во всероссийских олимпиадах.

«Успеваемость и качество образования зависит от многих факторов. Выделю три: инфраструктура, кадры и технологии. Мы строим качественные, комфортные школы, однако без хороших учителей там результата не будет. Мы должны решать эти вопросы в комплексе, чтобы повышать успеваемость и влиять на качество образования», – подчеркнул Хадиуллин.

Для повышения успеваемости и развития у школьников интереса к знаниям в Татарстане существует программа поощрения победителей и призеров олимпиад с денежным вознаграждением от 10 до 200 тыс. для региональных и всероссийских конкурсов и до 460 тыс. – для международных.

Также и педагоги победителей и призеров могут получить премию от 10 до 230 тыс. рублей. Кроме того, в Татарстане ежегодно проводится премия «Учитель года», где выбирают 15 лучших педагогов в различных направлениях.

«Все меры, которые направлены на поощрение педагогов, всегда хорошо влияют на качество образования. У нас есть множество наград, которые мы вручаем. Важно ценить людей не только когда они уже уходят на пенсию, но и во время работы, в том числе и молодых специалистов. Уверен, выпускники никогда не забывают своих учителей, но и мы должны их награждать и поощрять. Нужно поднять звание учителя на крайне высокий уровень», – полагает Хадиуллин.

По его словам, учителя выполняют важнейшую миссию по обучению и воспитанию подрастающего поколения. Именно от них зависит будущее нашей республики и страны.

Татарстан берет вектор на инженерные специальности

Среди тенденций последних лет министр выделил и больший интерес у молодых людей к инженерным специальностям. Для этого в республике создаются образовательные проекты, такие как «Физико-математический прорыв».

«Сейчас мы стараемся мотивировать детей выбирать инженерные специальности. Все больше ребят выбирают для себя в будущем именно эти профессии. Математика – царица наук. Поэтому математический склад ума очень важен. Многие школы республики получили гранты до 1 млн рублей по проекту «Физико-математический прорыв», открыты по 20 классов с углубленным изучением математики и физики», – пояснил Ильсур Хадиуллин.

Он подчеркнул, что гуманитарные науки также важны, однако должен соблюдаться баланс, пошатнувшийся в последние годы от технических специальностей.

Первые результаты «инженерного» вектора образования уже видны. В этом году 57% выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ профильную математику, тогда как в прошлом было только 50%.

«С нового учебного года по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в школах республики будет запущен проект «Физико-химический прорыв». Будут более глубоко изучаться эти две науки», – добавил он.

По его словам, инженерное образование может позволить человеку работать в любой сфере благодаря аналитическому складу мышления.