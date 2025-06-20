Инвестиции в АПК и потребительский сектор остаются ключевыми направлениями роста
Общий долг предприятий АПК перед банками на конец 2024 года составил 5,3 триллиона рублей, при этом объем финансирования через государственные программы остается на уровне 500-600 миллиардов рублей. Инвестиции в АПК за прошлый год составили около 1 триллиона рублей, что указывает на соотношение государственного и частного финансирования примерно 1 к 1. Об этом сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Сергейчук отметил, что компании сталкиваются с высокими ставками рыночного финансирования и ограничениями доступа к международным рынкам. Тем не менее наблюдается интерес со стороны ближневосточных и китайских инвесторов, что является позитивной тенденцией для привлечения капитала.
Россия занимает небольшую долю в импорте продовольствия у дружественных стран: 3% в Китае, 4% в Индии и около 6% в странах Африки. В связи с этим банк акцентирует внимание на необходимости расширения присутствия российских товаров на этих рынках.
Банк активно развивает новые продукты и услуги для клиентов АПК, включая инструменты «недолгового финансирования» и аккредитивы. Также наблюдается растущий интерес к альтернативным инструментам, таким как размещение облигаций и товарные свопы.
Сергейчук подчеркнул, что механизм промышленных концессий и ГЧП может стать эффективным инструментом для реализации проектов в АПК, включая строительство новых мелиоративных систем и образовательных учреждений для подготовки специалистов.
В области потребительского сектора ВТБ отмечает рост выручки компаний благодаря рекордным показателям реальных доходов населения. Прогнозируется, что к 2028 году доля пяти крупнейших ретейлеров вырастет с 38% до 48%.
Также было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между ВТБ и АО АБ ИнБев Эфес, которое предполагает развитие долгосрочного сотрудничества в области финансирования и инвестиционных проектов.
Сергейчук добавил, что компании-производители удобрений уверенно чувствуют себя на фоне комфортных цен на мировом рынке и рассматривают возможности вертикальной интеграции. В условиях высокой процентной ставки акцент смещается на проекты оптимизации и повышения операционной эффективности.