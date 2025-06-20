Инвестиции в АПК и потребительский сектор остаются ключевыми направлениями роста

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Общий долг предприятий АПК перед банками на конец 2024 года составил 5,3 триллиона рублей, при этом объем финансирования через государственные программы остается на уровне 500-600 миллиардов рублей. Инвестиции в АПК за прошлый год составили около 1 триллиона рублей, что указывает на соотношение государственного и частного финансирования примерно 1 к 1. Об этом сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Сергейчук отметил, что компании сталкиваются с высокими ставками рыночного финансирования и ограничениями доступа к международным рынкам. Тем не менее наблюдается интерес со стороны ближневосточных и китайских инвесторов, что является позитивной тенденцией для привлечения капитала.

Россия занимает небольшую долю в импорте продовольствия у дружественных стран: 3% в Китае, 4% в Индии и около 6% в странах Африки. В связи с этим банк акцентирует внимание на необходимости расширения присутствия российских товаров на этих рынках.

Банк активно развивает новые продукты и услуги для клиентов АПК, включая инструменты «недолгового финансирования» и аккредитивы. Также наблюдается растущий интерес к альтернативным инструментам, таким как размещение облигаций и товарные свопы.

Сергейчук подчеркнул, что механизм промышленных концессий и ГЧП может стать эффективным инструментом для реализации проектов в АПК, включая строительство новых мелиоративных систем и образовательных учреждений для подготовки специалистов.

В области потребительского сектора ВТБ отмечает рост выручки компаний благодаря рекордным показателям реальных доходов населения. Прогнозируется, что к 2028 году доля пяти крупнейших ретейлеров вырастет с 38% до 48%.

Также было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между ВТБ и АО АБ ИнБев Эфес, которое предполагает развитие долгосрочного сотрудничества в области финансирования и инвестиционных проектов.

Сергейчук добавил, что компании-производители удобрений уверенно чувствуют себя на фоне комфортных цен на мировом рынке и рассматривают возможности вертикальной интеграции. В условиях высокой процентной ставки акцент смещается на проекты оптимизации и повышения операционной эффективности.