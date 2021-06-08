Инвестиции, социальная сфера, территории: чему учат в Татарстане министров трех регионов

Программу для подготовки органов власти запустили на базе Казанского федерального университета. В своем вступительном слове Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Якутией, Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами.

«Уверен, свою лепту в развитие добрых отношений внесет и ваше обучение. У нас есть целый ряд совместных проектов в сфере транспорта, здравоохранения, образования», — сказал Президент Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, что образовательная программа подготовлена с учетом пожеланий гостей: «Высокие требования к обучению задает присутствие в этом зале руководителей субъектов. Хочу поблагодарить моих коллег за то, что наша республика и Казанский университет были выбраны местом для изучения практик в сфере госуправления и цифрового развития. Ваше нахождение здесь вместе с вашими командами, прежде всего, демонстрирует личную заинтересованность в эффективности обучения. Со своей стороны мы постараемся, чтобы ваша учеба была полезной и насыщенной».

Рустам Минниханов сообщил, что перед гостями выступят республиканские министры, руководители госорганов, которые поделятся опытом в сфере развития экономики, предпринимательства, привлечения инвестиций, благоустройства и ЖКХ, социальной сферы, строительства и транспорта. Также в режиме ВКС предусмотрено выступление зарубежных спикеров.

В своем выступлении руководитель республики отметил, что в Татарстане сформирована эффективная система профессионального развития государственных и муниципальных служащих. Основной оператор обучения — Казанский федеральный университет.

«Ежегодно 5 тыс. человек обучается в Высшей школе государственного и муниципального управления. Кроме того, налажены партнерские отношения с крупными федеральными и мировыми образовательными центрами», — сказал Президент.

Также Рустам Минниханов рассказал об основных аспектах социально-экономического развития республики, промышленном и инвестиционном потенциале Татарстана, а также обозначил наиболее крупные проекты, реализуемые на территории региона.

«Надеюсь, что изучение успешных практик и технологий госуправления поможет вам найти нужные решения в работе, повысит эффективность, а главное, позволит укрепить наши межрегиональные связи», — подчеркнул Президент РТ.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации визита ямальской делегации в Татарстан и возможность изучения лучших управленских практик. «Татарстан — безусловный лидер по огромному количеству направлений социально-экономического развития. Самая главная задача нашей учебы — это личные контакты. Надеюсь, у нас появится очень много друзей и коллег среди представителей Республики Татарстан», — сказал он.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев заметил, что Татарстан — лидер по интегральному показателю качества жизни граждан и внедряемым инновациям. «Сегодня мы открываем Дни Якутии в Татарстане. С удовольствием всех вас приглашаю. Вы увидите богатейшую культуру северной земли, нашего многонационального народа. Уверен, что братский народ Татарстана тоже это оценит. В 2022 году мы ждем Дни Татарстана у нас в Якутии», — обратился Айсен Николаев к Рустаму Минниханову.

Губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова в свою очередь поздравила Татарстан со вторым местом в рейтинге состояния инвестклимата в регионах РФ.

Наталья Комарова также отметила, что образовательная программа, реализуемая в эти дни в Казани, будет очень полезной для регионов, так как позволит обучаться на конкретном опыте. «Речь не только о положительном опыте и хорошо зарекомендовавших себя проектах, но и об ошибках. Это имеет большое значение: важно их хорошо классифицировать и уметь обходить в реальной жизни», — добавила она.

Программа обучения проходит с 8 по 10 июня. Управленческие команды трех регионов прибыли в Казань накануне. Среди обучающихся — заместители губернаторов, министры экономики, инноваций и цифрового развития, строительства, транспорта, социального развития, руководители профильных департаментов администраций, главы муниципальных образований. Обучение разделено по секциям: экономика и инвестиции, благоустройство и ЖКХ, взаимодействие с населением, социальная сфера.

Сегодня же Президент Татарстана Рустам Минниханов провел ряд переговоров с руководителями республик, прибывшими в Казань во главе делегаций.

С губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым руководитель республики обсудил пути развития торгового оборота.

«На Ямал осуществляются поставки продукции промышленных предприятий республики — это, прежде всего, продукция машиностроения, суда, корабли, вертолеты, автобусы, а также продукты питания, медицинские инструменты», — отметил Президент Татарстана.

Рустам Минниханов вкратце рассказал о проектах, которые реализуются в промышленности региона. Он сообщил, что республика возобновляет производство водных «Метеоров» на Зеленодольском заводе имени Горького. Также идет процесс модернизации вертолетов Ми-8 на Казанском вертолетном заводе.

Кроме того, в ходе встречи Рустам Минниханов пригласил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова принять участие в цифровом форуме Kazan Digital Week, который пройдет в Казани c 21 по 24 сентября.

В свою очередь губернатор ЯНАО отметил, что Ямал и Татарстан связывает сотрудничество в области транспорта. На речных рейсах по направлению из Салехарда в Приуральский, Шурышкарский, Ямальский районы и обратно используются теплоходы А-145, произведенные на Зеленодольском заводе имени Горького. Правительством автономного округа также было приобретено в республике 10 автобусов на газомоторном топливе для муниципалитетов Ямала — 6 для Надыма и 4 для Салехарда. Еще одним перспективным направлением сотрудничества в этой сфере является создание инфраструктуры для обслуживания имеющейся в округе газомоторной техники.

«Татарстан славится своим производством вертолетной техники. Она очень востребована у нас на Севере, и парк необходимо постоянно обновлять. В республике делают самые надежные машины — Ми-8. Ямальская компания недавно заключила контракт на поставку еще четырех», — рассказал Дмитрий Артюхов.

В течение дня Президент Татарстана также провел встречу с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой. В ходе беседы Рустам Минниханов отметил, что Татарстан готов поделиться опытом в развитии общественных пространств.

«Мы уделяем этому большое внимание, создаем общественные пространства, приводим в порядок дворы многоквартирных жилых домов. В этом году планируем привести в порядок более 900 дворов. Есть некие стандарты, которые мы разработали. Я знаю, что вы также занимаетесь дворами и такая необходимость есть. Кроме того, у нас наработан опыт комплексного развития территорий, создания агломераций», — сказал он.

Президент Татарстана также предложил ИТ-компаниям ХМАО рассмотреть возможность поиска партнеров на территории особой экономической зоны «Иннополис».

Во время встречи руководители двух регионов подписали план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Комментируя подписанный документ, губернатор ХМАО Наталья Комарова подчеркнула, что сотрудничество с Татарстаном продолжается уже не один год и в самых разных направлениях. «Подписанный сегодня план мероприятий до 2023 года позволит укрепить отношения», — сказала она.

Наталья Комарова отметила сотрудничество с Зеленодольским заводом им. Горького по строительству новых «Метеоров» для перевозки пассажиров. «Мы должны получить два новых “Метеора”», — сказала она.

Губернатор ХМАО также рассказала о подготовке кадров для органов государственной власти в автономном округе. В частности, югорчане проходят обучение по программам Московской школы управления «Сколково», подготовки руководителей органов власти на базе РАНХиГС, а также в целях подготовки управленческих кадров для организаций в рамках Президентской программы.