Инвестиции СИБУРа в Татарстан за 2023 год составили около 50 млрд рублей

Несмотря на последствия санкционного давления и многочисленных ограничений, СИБУР успешно завершил 2023 год. Об этом сообщил генеральный директор компании Михаил Карисалов в интервью, опубликованном на корпоративном телеграмм-канале.

«В Татарстан объем инвестиций за 2023 год составил около 50 млрд рублей. Это только в Татарстане», – подчеркнул Карисалов.

Он отметил, что сейчас на Нижнекамскнефтехиме строятся новые мощности по производству этилена, для снабжения будущих проектов как на НКНХ, так и на Казаньоргсинтезе. При этом приступить к пуско-наладочным работам планируют в конце весны-начале лета этого года.

Кроме того, в феврале-марте 2024 года планируется старт строительства нового R&D центра в Казани, а в Нижнекамске на завершающей стадии находится новый учебный кампус.

«Развиваемся инвестиционно не только с точки зрения железа и тонн, но и в инвестициях: в людей, знания, популяризацию химии и всей нефтехимической отрасли в целом», – заключил генеральный директор СИБУРа.