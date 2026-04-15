Инвестиции ОЭЗ Татарстана достигли 300 млрд рублей

В прошлом году особые экономические зоны в Татарстане привлекли 18 новых резидентов, вложили 300 млрд рублей инвестиций, создали более 12 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«На каждый рубль налоговых и таможенных льгот приходится семь рублей частных инвестиций, три рубля поступлений в бюджеты всех уровней», – сказал глава Правительства РТ.

Объем производства резидентов особых экономических зон, промышленных парков, территорий опережающего развития составил около 1,5 трлн рублей – это более 24% объема промышленного производства республики, подчеркнул он.

Песошин напомнил, что в прошлом году в Заинском районе создана новая особая экономическая зона «Зеленая долина» для развития биотехнологий, агропромышленного комплекса и экологически ориентированного производства. К работе приступили уже четыре резидента. Планируемый объемом их вложений – более 7 млрд рублей.

Премьер-министр добавил, что на территориях опережающего развития осуществляют деятельность 149 резидентов. Налоговые поступления в консолидированный бюджет республики от их деятельности в три раза превышают предоставленные налоговые льготы, заметил он.

«Наша задача – продолжить работу по привлечению новых резидентов и обеспечить реализацию существующих инвестиционных проектов», – заключил Песошин.