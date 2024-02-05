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Инвестиции «Нижнекамскнефтехима» в экологию выросли на 3,2 млрд рублей
В 2023 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» в рамках соглашения, подписанного с Росприроднадзором, вложило в мероприятия, направленные на защиту экологии, 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Марат Фаляхов в докладе на итоговом совещании Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в Набережных Челнах.
«„Нижнекамскнефтехим“ уже в составе СИБУРа взял обязательство по устранению накопившихся проблем и 2 февраля 2022 года подписал соглашение о взаимодействии с Росприроднадзором. В рамках соглашения предприятие выполняет девять мероприятий, из которых четыре по объектам исторического наследия. Мероприятия реализуются в период с 2022 года по 2026 год», — сказал он.
Спикер пояснил, что сумма затрат по соглашению составляла 6,8 млрд рублей.
«Но мы уже видим, что наши затраты составят более 10 млрд рублей, и готовы дальше реализовывать мероприятия с Росприроднадзором. В 2023 году сумма затрат составила 2,2 млрд рублей», — подчеркнул Фаляхов.
Итоговое заседание Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора прошло в здании IT-парка. В его работе принимали участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
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