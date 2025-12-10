Инвестиции из ОАЭ, совместные IT-проекты и логистика: что обсуждал Минниханов в Дубае

Минниханов сегодня работал в Дубае, где выступил на первом Российско-Эмиратском бизнес-форуме и провел серию встреч, направленных на укрепление экономических связей с ОАЭ. Почему Татарстан заинтересован в сотрудничестве с эмиратскими партнерами и что эта страна может дать республике – в материале «Татар-информа».





Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня находится с рабочей поездкой в Дубае, где впервые проходит Российско-Эмиратский бизнес-форум

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов встретился с Винокуровым, чья инвесткомпания является крупным акционером «Магнита»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня находится с рабочей поездкой в Дубае, где впервые проходит Российско-Эмиратский бизнес-форум. Площадка создана для развития двусторонних отношений между странами.

Событие организовал Российско-Эмиратский деловой совет (РЭДС) вместе с Фондом Росконгресс при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Marathon Group. В программе форума – две панельные дискуссии и пленарное заседание «Архитектура долгосрочного роста: новые горизонты сотрудничества России и ОАЭ».

У Минниханова состоялась встреча с президентом инвестгруппы Marathon Group Александром Винокуровым Фото: rais.tatarstan.ru

У Минниханова состоялась встреча с президентом инвестгруппы Marathon Group Александром Винокуровым, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. В 2017 году он вместе с Сергеем Захаровым основал инвестиционную компанию. В первое время партнеры в основном вкладывались в развитие активов в сфере фармацевтики, но в 2018 году выкупили 12% ретейлера «Магнит». С тех пор Marathon Group увеличила свою долю до 17,3%.

«Магнит» занимает первое место в России по числу торговых площадей и входит в топ-10 крупнейших компаний страны. В Татарстане действует почти 1 тыс. торговых точек и распределительный центр розничной сети. В общей сложности на объектах работает 8,5 тыс. татарстанцев, а в магазинах сети представлена продукция 112 поставщиков из республики.

Татарстан заинтересован в привлечении эмиратских инвестиций с помощью РЭДС

Этим летом Винокурова выбрали новым председателем Российско-Эмиратского делового совета. Он направлен на развитие двустороннего экономического и делового сотрудничества между Россией и ОАЭ. В том числе продвижение российского бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах, привлечение инвестиций, увеличение экспорта и реализация совместных проектов.

Рустам Минниханов: «Готовы работать с Российско-Эмиратским деловым советом в части привлечения эмиратских инвестиций в экономические проекты нашей республики Фото: rais.tatarstan.ru

«Готовы работать с Российско-Эмиратским деловым советом в части привлечения эмиратских инвестиций в экономические проекты нашей республики, развития взаимодействия в сфере высоких технологий, строительства, инфраструктурных проектов, а также в области науки, образования, культуры, спорта, туризма», – заявил Минниханов на встрече с председателем РЭДС.

Минниханов считает, что Татарстан может поставлять в Эмираты автомобили, вертолеты, грузопассажирские суда, нефтехимию. Он высоко оценил возможности, которые открываются благодаря взаимодействию России с Исламским миром.

«Можно изучить возможность кооперации Татарстана и ОАЭ в области промышленной/гражданской электроники и микроэлектроники, информационных технологий, а также подготовки кадров для данных отраслей», – предложил Раис республики.

Минниханов обратил внимание, что Татарстан содействует укреплению как экономических, так и культурных связей между Россией и ОАЭ. Из примеров – участие республики в Инвестиционном форуме и международной выставке вооружений. Татарстан работает с ведущими эмиратскими компаниями: крупнейшим в арабском мире девелопером Emaar Properties и холдингом Tawazun, который принадлежит правительству Абу-Даби. Делегация из ОАЭ ежегодно прилетает на Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Ключевым событием Российско-Эмиратского бизнес-форума стала пленарная сессия «Архитектура долгосрочного роста: новые горизонты сотрудничества России и ОАЭ» Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан заинтересован в долгосрочном партнерстве с ОАЭ

Ключевым событием Российско-Эмиратского бизнес-форума стала пленарная сессия «Архитектура долгосрочного роста: новые горизонты сотрудничества России и ОАЭ». Модератором выступил Винокуров, а Минниханов – участником обсуждения. Раис рассказал о преимуществах республики в качестве долгосрочного партнера для ОАЭ.

«Татарстан стабильно занимает лидирующие места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов России. В нашей республике создана мощная инвестиционная и инновационная инфраструктура. Это множество площадок самого различного уровня и назначения», – перечислил он.

Минниханов назвал отрасли, которые демонстрируют рост и развитие: нефтепереработка и нефтехимия; автомобиле-, вертолето-, судо- и машиностроение.

«Татарстан – признанный лидер в цифровизации всех отраслей экономики и госуправления в России. Все это наши конкурентоспособные сектора, которые важны для долгосрочного партнерства с Объединенными Арабскими Эмиратами», – считает он.

«Татарстан – признанный лидер в цифровизации всех отраслей экономики и госуправления в России» Фото: rais.tatarstan.ru

Эмираты развивают устойчивую промышленность и высокотехнологичные производства, а у Татарстана есть сильная отраслевая и инновационная база, что формирует основу для взаимной выгоды, отметил Минниханов.

Еще одно преимущество Татарстана – лидерство по внедрению партнерского финансирования. Республика с 2023 года участвует в эксперименте по исламскому банкингу, который работает по принципам шариата. Минниханов заявил о росте интереса к данному инструменту со стороны населения и бизнеса.

«Сегодня на нашем рынке присутствуют все основные продукты исламского финансирования. Они разработаны специалистами из нашей республики, сертифицированными в Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI ). Скоро планируется открытие представительства AAOIFI в Татарстане», – анонсировал Рустам Минниханов.

Раис Татарстана стал участником заседания Межправкомиссии по укреплению российско-эмиратского сотрудничества Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов предложил провести в Казани заседание Межправкомиссии по укреплению российско-эмиратского сотрудничества

Раис Татарстана стал участником заседания Межправкомиссии по укреплению российско-эмиратского сотрудничества. Он представил опыт республики в сотрудничестве с ОАЭ. Вместе с тем динамика товарооборота за последний год показывает необходимость усилить работу. В 2024 году он составил $193 миллиона долларов.

«Среди направлений, на которые хочу обратить внимание присутствующих, привлечение эмиратских инвестиций в экономические проекты нашей республики», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Минниханов перечислил сферы, где сотрудничество уже развивается: исламские финансы, халяль-индустрия, мусульманское образование. Республика готова предоставлять зарубежным партнерам развитую инфраструктуру и преференции для бизнеса.

Среди перспективных направлений Минниханов выделил агропромышленный сектор и биотехнологии в пищевой промышленности, а также развитие цифровых технологий. Раис Татарстана предложил создать площадку для продвижения IT-решений Татарстана, по аналогии с проектом, договоренность о котором достигнута в Катаре.

Отдельно он сказал о том, что сближает Татарстан и ОАЭ, – ислам как единая религия.

«Среди направлений, на которые хочу обратить внимание присутствующих, привлечение эмиратских инвестиций в экономические проекты нашей республики» Фото: rais.tatarstan.ru

«Татарстан сегодня – один из наиболее активных регионов в деле сотрудничества со странами исламского мира. По поручению Владимира Владимировича Путина я возглавляю Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир». Ежегодной федеральной стратегической площадкой для укрепления экономических и культурных связей стал Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Татарстан активно взаимодействует со странами исламского мира и свыше 15 лет проводит KazanForum, на который регулярно приезжают представители ОАЭ. Минниханов пригласил эмиратских партнеров на событие в 2026 году и предложил провести следующее заседание Межправкомиссии в Казани.

Видео с заседания показала руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова. На нем члены делегации Татарстана помогают с синхронным переводом.

«Татарстан помогает найти общий язык», – прокомментировала Галимова.

В Дубае Минниханов также встретился с председателем DP World Султаном Ахмедом Бин Сулайемом Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханову показали одну из крупнейших свободных экономических зон в мире

В Дубае Минниханов также встретился с председателем DP World Султаном Ахмедом Бин Сулайемом. Компания – один из самых крупных портовых операторов мира и принадлежит правительству ОАЭ. Под управлением группы находится почти 80 морских терминалов и свободная зона Jebel Ali Free Zone (JAFZA). Она расположена между морским портом Джебель-Али и авиационным хабом Dubai World Central, что обеспечивает уникальные условия для логистики. Здесь базируется более 10,5 тыс. международных компаний.

Видео с площадки JAFZA опубликовала Лилия Галимова.

«Легким движение руки… Рустам Минниханов перемещает контейнеры в самом большом индустриальном парке мира. В Jebel Ali Free Zone (JAFZA) установлена конструкция, которая позволяет загружать и выгружать тяжелые контейнеры в одно касание на планшете», – подписала видео Галимова.

Во время общения с председателем DP World Минниханов сказал, что Татарстану интересно развивать трансграничную торговлю вместе с компанией и ОАЭ в целом. Руководитель республики подчеркнул, что развитие транспортного коридора «Север – Юг» обозначено Президентом России Владимиром Путиным как одно из ключевых направлений.

«Татарстан благодаря географическому положению и развитой инфраструктуре является узловым центром данного коридора», – добавил Минниханов.