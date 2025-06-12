Инвестфорум в Ташкенте: как Узбекистан привлекает миллиарды денег в экономику

В столице Узбекистана проходит Ташкентский международный инвестиционный форум. Мероприятие демонстрирует инвестиционный потенциал Узбекистана и стран Центральной Азии. Какие возможности могут получить иностранные инвесторы, выяснил корреспондент «Татар-информа», побывав на этом форуме.





Ташкентский международный инвестиционный форум проводится уже в четвертый раз

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Ташкентский форум собрал зарубежных гостей почти из 100 стран

Ташкентский международный инвестиционный форум проводится уже в четвертый раз. Но впервые в его рамках организована специализированная выставка. На ней узбекские компании демонстрируют свои проекты и производимую продукцию.

Всего выставка объединила около 90 компаний из более чем 10 ключевых секторов национальной экономики, включая нефтехимию, розничную торговлю, машиностроение, электрооборудование, производство строительных материалов, металлургию, фармацевтику, пищевую промышленность и многое другое.

Сам форум собрал не только инвесторов со всего мира, но и первых лиц зарубежных стран. Так, например, в нем участвуют президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Словакии, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана и другие ВИПы. Приехали делегации России, Китая, США, арабских государств, стран Европы, Азии и Африки.

И с каждым годом количество участников увеличивается. В этом году – более 7,5 тыс. делегатов, в том числе около 3 тыс. зарубежных гостей почти из 100 стран.

Шавкат Мирзиёев: «Мы все хорошо понимаем, что сегодня мировая экономика стоит на пороге новой эры перемен» Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан

Узбекистан настроен развивать «зеленую» энергетику

В прошлом году объем инвестиций достиг $35 млрд, а экспорт – $27 млрд, что стало в том числе практическим результатом работы Ташкентского международного инвестиционного форума, поделился успехами на пленарной сессии президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

«Мы все хорошо понимаем, что сегодня мировая экономика стоит на пороге новой эры перемен. Это призывает все страны, идущие по пути устойчивого развития, к сотрудничеству по четырем направлениям», – сказал он.

Первое направление сотрудничества Мирзиёев обозначил как переход к «зеленой» экономике. Узбекистан твердо настроен развивать именно альтернативную энергетику.

«За прошедший короткий период в эту сферу было привлечено почти $6 млрд прямых иностранных инвестиций. Объем производства электроэнергии увеличился с 59 до 82 млрд киловатт-часов», – рассказал глава государства.

В этом году республика планирует присоединиться к глобальным углеродным рынкам и создать платформу для климатических инвестиций «Зеленый Узбекистан».

В следующем году Узбекистан планирует запустить национальную платформу «Облачные технологии» Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Вместе превратим Узбекистан в авторитетный IT- и Fintech-хаб»

Цифровые технологии и искусственный интеллект становятся драйверами экономики, заявил Мирзиёев, обозначив второе направление для сотрудничества.

«Только в этом году экспорт IT в нашей стране достигнет $1 млрд. Мы имеем достаточный потенциал, чтобы к 2030 году увеличить этот показатель в пять раз», – подчеркнул он.

В следующем году Узбекистан планирует запустить национальную платформу «Облачные технологии». «В ближайшие пять лет мы построим совместно с частными инвесторами 20 дата-центров мощностью более 500 мегаватт», – рассказал глава республики.

Кроме того, будет разработана национальная модель искусственного интеллекта. Она воплотит в себе историю, ценности и новые креативные идеи Узбекистана.

«Для обеспечения эффективности этой системы запущен проект ‘’Один миллион лидеров искусственного интеллекта’’. Убежден, что вместе с вами мы превратим Узбекистан в авторитетный IT- и Fintech-хаб», – обратился Мирзиёев к участникам пленарной сессии.

Для создания еще более благоприятных условий для иностранных инвесторов в стране будет введен «национальный режим» Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Узбекистан создает все необходимые условия для иностранных инвесторов»

Следующее направление связано с финансовой системой и технологиями. Для развития этой сферы в Узбекистане будет создан Совет по финансовой устойчивости.

Еще одно направление – «четвертая промышленная революция». Она, по словам Мирзиёева, многократно увеличивает спрос на технологические минералы. А потенциал недр Узбекистана оценивается в $3 трлн, уточнил он.

«У нас есть все возможности, чтобы превратить регион в хаб по производству продукции с высокой добавленной стоимостью из минералов», – заметил президент Узбекистана.

Он добавил, что для создания еще более благоприятных условий для иностранных инвесторов в стране будет введен «национальный режим». Он гарантирует условия, одинаковые с местными компаниями. Кроме того, будет создана система гарантированной защиты инвестиционной деятельности от излишних проверок.

«Узбекистан создает все необходимые условия для иностранных инвесторов. Самое важное – у нас есть законы, защищающие вашу деятельность, государство, открытое для диалога, и трудолюбивый народ, готовый к сотрудничеству», – подчеркнул Мирзиёев.

На территории Бухарского комплекса в присутствии Рустама Минниханова и Ботира Зарипова было подписано соглашение о намерении реализовать инвестиционные проекты нескольких компаний Фото: tatarstan.ru

У Татарстана и Узбекистана есть несколько совместных проектов

Узбекистан – давний партнер Татарстана. Не зря эту страну часто посещает Раис РТ Рустам Минниханов. Последний его визит был в апреле этого года.

Тогда Раис РТ прибыл в Узбекистан, чтобы осмотреть промпарки, создание которых курирует Татарстан, — «Бухарский комплекс развития промышленности» и индустриальный парк на территории специальной экономической зоны «Навои».

На территории Бухарского комплекса в присутствии Рустама Минниханова и Хокима Бухарской области Ботира Зарипова было подписано соглашение о намерении реализовать инвестиционные проекты нескольких компаний. В частности, по производству алюминиевого порошка, автофильтров.

Первый в стране технопарк, созданный при участии Татарстана, – «Чирчик» – открылся в марте 2022 года. Резидентами уже стали 27 компаний, общая сумма заявленных инвестиций – $147 млн. Сейчас там работают 19 предприятий, на рассмотрении еще 33 инвестиционных проекта.

Еще один совместный узбекистано-татарстанский проект – химико-индустриальный технопарк «Джизак». Площадка создана по мастер-плану казанского технополиса «Химград».

Как ранее говорил Минниханов, создание таких площадок – «хороший вклад в укрепление партнерства между странами».

Кроме того, в Джизаке в 2022 году Казанский федеральный университет открыл свой первый зарубежный филиал.

И не так давно, в начале июня, Правительство Татарстана и Хокимият Навоийской области Узбекистана заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

За четыре года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос почти в два раза и преодолел отметку $10 млрд Фото: tatarstan.ru

Более 3 тыс. российских предприятий работает в Узбекистане

Сотрудничество России и Узбекистана выходит на качественно новый уровень, заявил на пленарной сессии форума заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

«Особенно динамично развивается торговля с Узбекистаном. За четыре года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос почти в два раза и преодолел отметку $10 млрд», – рассказал он.

А в ближайшее время два государства планируют увеличить товарооборот до $30 млрд. Такую задачу поставили лидеры стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

По словам вице-премьера, Россия и Узбекистан реализует множество совместных проектов в части промышленной кооперации и энергетики. «Уже обеспечено финансирование проектов на общую сумму более $15 млрд долларов», – сообщил он.

Кроме того, укрепляется сотрудничество в газовой и нефтяной сферах, в электроэнергетике, в сфере мирного атома. «Развиваем кооперацию в высокотехнологичных отраслях», – заметил Новак.

Он также уточнил, что более 3 тыс. российских предприятий работает в Узбекистане.