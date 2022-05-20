Инвентарь для стендовой стрельбы в Татарстане будет полностью импортозамещен

Используемые в стендовой стрельбе импортные ружья и метательные машинки в скором времени заменятся на отечественные. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный тренер сборной Татарстана по стендовой стрельбе Сергей Демин.

«Мы используем отечественные патроны, но импортные высокотехнологичные ружья и машинки, которые выпускают Финляндия, Швеция и Франция. На момент существования ещё сборной Советского Союза в стендовой стрельбе 90% зарубежных команд применяли наши ружья и выигрывали так же, если не больше. Именно поэтому мы планируем провести импортозамещение всего спортивного инвентаря», - пояснил спикер.

Было отмечено, что в отличие от ружей, выпустить собственные метательные машинки будет довольно сложно. Однако Министерство спорта России активно принимает документы со списками спортивного оборудования, требующего импортозамещения.