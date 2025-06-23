Инвалиды войны, вдовы и космонавты могут получать две пенсии одновременно

Некоторые россияне имеют право на одновременное получение двух пенсий. Об этом рассказал агентству «Прайм» декан юридического факультета НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, действующее законодательство предусматривает общее правило, согласно которому гражданин может получать только одну пенсию. Однако из этого правила существуют исключения.

В частности, эксперт указал, что накопительная пенсия может выплачиваться независимо от других видов пенсионного обеспечения, если у гражданина сформированы соответствующие накопления. Кроме того, законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» установлен перечень категорий, которым разрешено получать две пенсии.

В этот список входят, в частности, граждане, ставшие инвалидами в результате военной травмы, а также участники Великой Отечественной войны. Они могут одновременно получать пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости. Аналогичное право предоставлено и космонавтам – они могут получать пенсию за выслугу лет либо по инвалидности, а также страховую пенсию по старости.

Кроме того, две пенсии могут назначаться вдовам, родителям и детям-инвалидам погибших военнослужащих, проходивших срочную службу. Вдовам и родителям может быть назначена страховая пенсия по старости, инвалидности, социальная пенсия или пенсия за выслугу лет наряду с пенсией по потере кормильца. Детям-инвалидам, потерявшим кормильца, может быть также назначена пенсия по инвалидности – страховая или социальная.