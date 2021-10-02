Инвалиды смогут подавать документы на получение средств реабилитации через госуслуги

Граждане с инвалидностью смогут подавать полный пакет документов на получение технических средств реабилитации, а также других мер поддержки через портал госуслуг. Соответствующее постановление Правительства России подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас в дистанционной форме можно отправить только заявление. После этого всё равно требуется лично принести в органы соцзащиты оригиналы документов, подтверждающих право на получение той или иной услуги. Новый сервис портала упростит этот процесс», — отмечает пресс-служба Правительства.

Теперь инвалиды смогут прикреплять сканы всех необходимых документов к заявлению и в электронном виде отправлять в органы соцзащиты. После рассмотрения заявки направление на получение нужного средства реабилитации или услуги будет поступать в личный кабинет.

Речь идет, в частности, о получении слуховых аппаратов, кресел-колясок, синтезаторлв речи, протезов и ортезов, а также услуг сурдоперевода и тифлосурдоперевода, обеспечении помощи собаки-проводника и компенсации расходов на ее содержание и ветеринарное обслуживание. При запросе компенсации расходов средства автоматически поступят на счет, указанный в заявлении.

Работа по переводу госуслуг в электронный вид ведется по поручению Президента России Владимира Путина, напомнили в Правительстве.