Инвалиды по зрению в Казани смогут изучить арабский язык и освоить компьютер

В Казани запустят семь курсов по обучению и реабилитации незрячих и слабовидящих людей. Участие в них примут 245 инвалидов по зрению из разных регионов России. Они будут изучать, в том числе, чтение и письмо по системе Луи Брайля, арабский язык, освоят навыки компьютерной грамотности и другие дисциплины.

Обучение будет длиться на протяжении 1,5 лет, длительность одного курса – 30 дней, сообщает пресс-служба городской мэрии. В проекте принимают участие педагоги и врачи, причем некоторые из сотрудников сами являются незрячими или слабовидящими.

Занятия будут проводиться в рамках проекта «Видеть и слышать сердцем» общенационального Благотворительного фонда «Ярдам – Помощь». В 2018 году проект «Видеть и слышать сердцем» стал одним из победителей конкурса грантов Президента РФ Владимира Путина на развитие гражданского общества.