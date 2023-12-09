Инвалиды из Татарстана впервые прокатятся на сноуборде

Десять человек с ограниченными возможностями здоровья из Татарстана, в том числе несколько участников специальной военной операции, впервые в жизни попробуют прокатиться на сноуборде в ближайшие выходные. Мероприятие пройдет на горонолыжном комплексе в Верхнеуслонском районе Татарстана в рамках Декады инвалидов.

«Участники мероприятия — бойцы, которые вернулись с СВО, а также люди, у которых нет одной из нижних конечностей с рождения, в результате ДТП или из-за травмы. Я предоставлю им свой многофункциональный протез нижней конечности, чтобы они попробовали свои силы на сноуборде. Мою идею поддержали президент РОО „Федерации фристайла и сноуборда РТ“ Денис Белов и старший тренер по сноуборду людей с поражением опорно-двигательного аппарата России Евгений Пронашко, они проведут инструктаж и окажут всестороннюю поддержку», — рассказал «Татар-информу» инициатор проведения мероприятия Ильнур Ханнанов.

По его словам, чтобы установить протез для каждого участника мероприятия и провести инструктаж, понадобится не менее 40 минут. Знакомство людей с ограниченными возможностями здоровья с новым видом спорта поможет им испытать новые яркие эмоции, почувствовать себя успешными и счастливыми, уверен собеседник «Татар-информа».

Житель Сармановского района Татарстана Ильнур Ханнанов потерял ногу в результате ДТП. Однако инвалид второй группы не пал духом, прошел реабилитацию и ведет активный образ жизни: занимается сноубордом и серфингом, катается на мотоцикле и на лошадях.