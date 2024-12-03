Инвалиды из РТ получают компенсацию полиса ОСАГО и путевки в санатории

Отделение Социального фонда России по Татарстану оказывает 282 тыс. инвалидам республики различные меры поддержки. В их числе пенсионное обеспечение, ежемесячные денежные выплаты и льготы, а также технические средства реабилитации. Об этом рассказал сегодня на брифинге в Казани управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«Более 60 тыс. человек получают страховые пенсии по старости, этот вид пенсий положен инвалидам первой, второй и третьей группы, у которых есть страховой стаж. Размер пенсий рассчитывается индивидуально и зависит от группы инвалидности, стажа, среднего заработка, перечисленных страховых взносов. Средний размер пенсии сегодня - 13,9 тыс. рублей», - сообщил он.

Социальная пенсия назначается детям-инвалидам и инвалидам с детства. У ребенка-инвалида и инвалида с детства размер пенсии в настоящее время составляет 18,4 тыс. рублей. Пенсии по инвалидности назначаются автоматически благодаря единой цифровой платформе.

«Государственные пенсии по инвалидности полагаются людям, которые приобрели инвалидность при прохождении военной службы по призыву, в добровольческих формированиях при проведении СВО, а также при техногенных и других катастрофах», - отметил Вафин.

Он также сообщил, что льготники при наличии медицинских показаний, которые сохранили набор социальных услуг в части санаторно-курортного лечения, получают путевки. Кроме того, Отделением СФР по РТ выплачивается компенсация стоимости полиса ОСАГО гражданам, использующим транспортные средства по медицинским показаниям. Право на возмещение 50% стоимости полиса имеют люди с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, которым автомобиль необходим по программе реабилитации или абилитации.