Инвалиды и безработные могут бесплатно стать участниками программы «Цифровые профессии»

Представители малозащищенных категорий граждан в 2022 году могут бесплатной пройти обучение по программе «Цифровые профессии». Об этом сообщает организующее учебу ООО «Центр образовательных компетенций НТИ».

Инвалиды и зарегистрированные в центрах занятости безработные могут рассчитывать на полностью бесплатное обучение.

Для родителей с детьми до трех лет и зарплатой ниже средней по региону, а также для не зарегистрированных безработных предусмотрена скидка в 75%.

Для родителей с детьми до трех лет и зарплатой выше средней по региону, студентов вузов, техникумов и колледжей, работников бюджетной сферы, а также граждан с зарплатой ниже средней по субъекту Федерации предназначена скидка в 50%.

В текущем году обучение организовано по девяти наиболее востребованным программам:

1) бизнес-аналитик, востребованная IT-профессия;

2) введение в Data Science и большие данные;

3) директор по digital-маркетингу;

4) основы моделирования и управления промышленными манипуляторами, программирование в цифровом двойнике промышленного манипулятора;

5) основы разработки игр на Unity, программирование игр;

6) руководитель интернет-продаж — управляющий интернет-магазином;

7) создание онлайн-курса с нуля до первого запуска;

8) специалист по цифровому маркетингу: маркетер номер один!;

9) тестировщик — простой вход в профессию программиста.

Обучение проводится по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.