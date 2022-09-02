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Ру Тат
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Общество
2 сентября 2022  22:40

Инвалиды и безработные могут бесплатно стать участниками программы «Цифровые профессии»

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Представители малозащищенных категорий граждан в 2022 году могут бесплатной пройти обучение по программе «Цифровые профессии». Об этом сообщает организующее учебу ООО «Центр образовательных компетенций НТИ».

Инвалиды и зарегистрированные в центрах занятости безработные могут рассчитывать на полностью бесплатное обучение. 

Для родителей с детьми до трех лет и зарплатой ниже средней по региону, а также для не зарегистрированных безработных предусмотрена скидка в 75%.

Для родителей с детьми до трех лет и зарплатой выше средней по региону, студентов вузов, техникумов и колледжей, работников бюджетной сферы, а также граждан с зарплатой ниже средней по субъекту Федерации предназначена скидка в 50%.

В текущем году обучение организовано по девяти наиболее востребованным программам: 
1)    бизнес-аналитик, востребованная IT-профессия;
2)    введение в Data Science и большие данные;
3)    директор по digital-маркетингу;
4)    основы моделирования и управления промышленными манипуляторами, программирование в цифровом двойнике промышленного манипулятора;
5)    основы разработки игр на Unity, программирование игр;
6)    руководитель интернет-продаж — управляющий интернет-магазином;
7)    создание онлайн-курса с нуля до первого запуска;
8)    специалист по цифровому маркетингу: маркетер номер один!;
9)    тестировщик — простой вход в профессию программиста.

Обучение проводится по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#национальные проекты
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