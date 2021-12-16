Инвалидам могут разрешить бесплатно парковаться на любых свободных местах на стоянке

Лица с инвалидностью могут получить право бесплатно оставлять свои автомобили на любых парковках, если все места, отмеченные специальным знаком, окажутся заняты. Об этом пишет «Российская газета».

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще 1 апреля. Он предполагает внесение поправки в статью 15 закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В ней говорится, что если на платной парковке общего пользования заняты все места для бесплатной стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих взрослых или детей с инвалидностью, то автомобили таких граждан размещаются на любых свободных местах этой парковки бесплатно.

«Нередко немногочисленные места для инвалидов на парковках бывают уже заняты, а любая попытка водителя с инвалидностью оставить машину на парковочном пространстве без спецразметки оборачивается штрафом как за неоплаченную парковку», — рассказал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который является одним из авторов законопроекта.

По словам парламентария, нововведение устранит несправедливость, когда места для стоянки автомобилей инвалидов создаются, но реальной возможности парковаться на них нет, а зимой зачастую на эти места просто сваливают снег.