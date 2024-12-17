Инвалида из Казани суд признал виновным в распространении детской порнографии

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Ново-Савиновский суд вынес приговор 22-летнему казанцу Назару Алтышеву. Его признали виновным по статье «Оборот порнографических материалов с изображением детей».

По версии следствия, Алтышев отправил трем знакомым с помощью функции исчезающих сообщений эротические изображения с детьми. Один из них успел сделать скриншот.

«Признать виновным и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы условно», – сказал судья.

Стоит отметить, что в прениях государственный обвинитель запрашивала по пять лет за каждый эпизод. По сумме сложения наказаний она просила семь лет в колонии строгого режима. После отбытия наказания, Алтышев еще должен был находиться под надзором на протяжении двух лет, а также прокурор попросила запретить ему администрировать группы в соцсетях.

Назар Алтышев полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Он дал пароли от всех своих устройств. Помимо этого, Алтышев, по словам адвоката, с совершеннолетия признан инвалидом, у него несколько тяжелых диагнозов. Адвокат в суде отмечал, что он был признан бронзовым призером на чемпионате России по карате, но спорт пришлось бросить из-за болезней.

«Прошу учесть мое полное раскаяние, состояние здоровья, отсутствие судимости и хорошие характеристики. Хочу стать хорошим человеком», – сказал он в последнем слове.