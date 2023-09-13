Инвалид без жилья из Татарстана рассказал, как нашел жену благодаря видеоролику

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

Житель Татарстана Радик Габдуллин — бывший заключенный. Благодаря помощи специалистов казанского Центра реабилитации и адаптации он нашел временное жилье и устроился на работу. А после видеоролика, в котором рассказал свою историю, обзавелся семьей. Об этом уроженец Бугульмы рассказал сегодня на торжественном мероприятии, посвященном пятилетнему юбилею благотворительного проекта «Приют человека», в Казани.

«В 2016 году я обратился в Центр реабилитации и адаптации. Я инвалид без руки, денег не хватало, пенсия была маленькой, жилья не было. Я обратился в центр в Казани, меня встретил Азат Гайнутдинов (основатель центра социальной реабилитации «Приют человека» — прим. Т-и) и направил в мечеть в село Сокуры», — сказал он.

Мужчина нуждался в жилье, в восстановлении документов и трудоустройстве. По словам Габдуллина, в Бугульме его не хотели брать на работу.

«Здесь мне помогли с документами, а также завершить судебные процессы. Начал работать в мечети завхозом, тружусь уже восьмой год», — отметил спикер.

В 2018 году в Казани открылся социальный проект «Приют человека», туда добровольцы привозили одежду. Габдуллин по ночам перебирал эти вещи, а утром их увозили, чтобы раздать нуждающимся людям. Вскоре мужчина стал героем видеоролика.

«Обо мне сделали видеоролик, в котором я рассказал, что не смогу жениться, поскольку инвалид. Благодаря видеоролику меня нашла жена», — отметил татарстанец.

Потом мужчина восстановил водительские права, купил старый автомобиль, который использовал для работы.

«Год назад мне организация подарила новую машину», — добавил Габдуллин.

По его словам, он вместе с супругой построил новый дом, буквально неделю назад семья справила новоселье. Супруги организовали свой бизнес: женщина занимается полуфабрикатами, а мужчина работает в коптильне.

«Детей у нас нет, хотим, если нам разрешат, забрать двоих из детского дома», — поделился планами Радик Габдуллин.

Он пожелал другим подопечным социального приюта верить в собственные силы, и тогда жизнь наладится и все получится.