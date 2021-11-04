Минтруд РТ: На каждого безработного татарстанца приходится четыре вакансии

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 348 человек – до 14,6 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения безработных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.



«Работодатели сообщили в службы занятости населения республики сведения о 60,9 тыс. вакансиях. Только за неделю работодатели предложили 4995 новых вакантных рабочих мест. Из новоявленных безработных 658 человек ранее имели официальное место работы, еще 18 человек приобрели статус безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников», – сказано в сообщении.

Кроме того, за неделю сократилось число безработных в четырех моногородах республики – Чистополе, Зеленодольске, Камских Полянах и Менделеевске. Число безработных увеличилось в Набережных Челнах, Елабуге и Нижнекамске.