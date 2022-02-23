Интриги РПЛ: камбэк «Спартака», весенний блиц «Рубина» и покушение на гегемонию «Зенита»

Перевернув страницу 2021 года, Российская Премьер-Лига открывает новую. Правда, начать с чистого листа у команд не получится – кого-то заставит оглядываться прошлогоднее наследство, а кому-то оно лишь придаст сил. О главных интригах весенней части сезона РПЛ – в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Возможно, «Динамо» прервет гегемонию «Зенита»

Фото: © ИА «Татар-информ»

Перед стартом сезона Российской Премьер-Лиги, как и всегда, в воздухе витают интриги. Куда же без них российскому футболу? Мы же отобрали для вас лишь пять самых «вкусных».

Кто остановит Дзюбу и Семака?

Основным кандидатом на то, чтобы прервать гегемонию «Зенита», видится «Динамо». Молодая команда Сандро Шварца в борьбе с действующим чемпионом проявляет себя вполне достойно, а в последнем очном поединке и вовсе была ближе к победе. Сейчас отставание динамовцев от «Зенита» составляет всего 2 очка, дальше пропасть. Вероятнее всего, две путевки в «лигочемпионскую» осень и чемпионскую корону разыграют как раз эти команды.

Возвращение Федора Смолова в родной клуб «Динамо» – красивая история, которая может стать по-настоящему голливудской Фото: официальный сайт ФК «Динамо» fcdm.ru

Возможно, главная причина, по которой «Зенит» может забуксовать в весеннем отрезке, – это чехарда с нападающими. Главный бомбардир команды последних лет Сердар Азмун уехал в Германию, а его заместители в виде Ивана Сергеева и Юри Альберто для нас пока загадка. Бразильский десант в полузащите – это, конечно, грозная сила, но без стабильных голеадоров на дистанции в 12 туров стабильно побеждать будет тяжеловато. На помощь в этом случае может прийти разве что Артем Дзюба, который, несмотря на свой возраст, не перестает забивать.

Что касается «Динамо», то бело-голубые стали одним из немногих клубов, кто практически никак не видоизменился в зимнее трансферное окно. Команду пополнил всего один игрок, зато какой! Возвращение Федора Смолова в родной клуб – красивая история, которая может стать по-настоящему голливудской, если по итогу москвичи станут чемпионами. Ведь ни «Динамо», ни сам Смолов еще ни разу в своей истории чемпионат России не выигрывали, а уже пора бы.

Вернется ли «Спартак» в гонку за еврокубки?

Красно-белые не стали изменять своим традициям и этой зимой вновь сменили главного тренера. На смену Рую Витории пришел итальянец Паоло Ваноли. Новоиспеченный наставник «Спартака» всегда славился тем, что его команды максимально придерживаются игровой дисциплины и хорошо подготовлены физически.

Новый тренер «Спартака» Паоло Ваноли всегда славился тем, что его команды максимально придерживаются игровой дисциплины и хорошо подготовлены физически Фото: официальный сайт ФК «Спартак» spartak.com

В целом это идет вразрез с тем, какой футбол ставил в последние полгода Витория, когда команда пыталась играть в этакий романтичный футбол. И как раз очень близко к тому, что когда-то прививал в чемпионский сезон Массимо Каррера. Так что прямо сейчас Ваноли – это именно то, что нужно красно-белым.

За 12 туров до конца от четвертой еврокубковой строчки клуб отстает на 7 очков. Такое отставание вполне отыгрывается, и при должном желании «Спартак» еще повоюет и за четвертое место, и за третье. Но неспроста сказано про желание. Помимо внутреннего чемпионата команда все еще продолжает выступление и в Лиге Европы, борьба за которую, несомненно, является более ценной и престижной, нежели бодание с «Ахматом» и «Сочи» за Лигу Конференций. Но тут уже многое будет зависеть от выбора приоритетов.

Повторит ли «Рубин» Слуцкого прошлогодний рывок?

Год назад казанский клуб был если не в аналогичной ситуации, то близкой к той, что имеется сейчас. После 18 туров сезона 2020/21 «Рубин» шел девятым, но мощнейший весенний отрезок позволил команде закончить чемпионат на 4-м месте. Прямо сейчас подопечные Слуцкого десятые, и есть все шансы на то, что прошлогодний рывок повторится. Еще со времен ЦСКА команды Слуцкого славились тем, что умели выдавать сильную вторую половину чемпионата. Ярчайшее подтверждение тому сезон 2013/14, когда армейцы за 10 туров до конца поднялись с 5-го места, отыграли 9-очковое отставание и стали чемпионами.

Прямо сейчас подопечные Слуцкого десятые, и есть все шансы на то, что прошлогодний рывок повторится Фото: © официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Непонятно, что именно главный тренер «Рубина» нарабатывает зимой и почему нельзя начинать играть в таком же режиме с самого начала чемпионата, но определенно точно после этих тренировочных сборов команда будет выглядеть свежее, чем осенью.

«Я не пророк и не могу говорить, где мы окажемся. Но обычно в моих командах после паузы они выдавали качественный отрезок. Будем надеяться, что это произойдет и сейчас», – говорил главный тренер казанцев еще в декабре после поражения от «Крыльев Советов».

Первая игра после зимней паузы казанцам предстоит в Санкт-Петербурге против действующего чемпиона. Как и в прошлом сезоне, старт весны приходится на соперников из первой тройки. Год назад были обыграны «Спартак» и «Зенит», после чего команда выдала рывок во многом за счет хорошего победного тона. Сможет ли «Рубин» Слуцкого продолжить свою успешную весеннюю тенденцию?

Кто вылетит?

По большому счету, список кандидатов на вылет уже сформирован, и состоит он из шести клубов. Идущий на 11-м месте «Урал» отстает от вылетающей «Уфы» всего на 3 очка, а между ними «Ростов», «Нижний Новгород» и «Арсенал», недалеко отстали «Химки».

Предположить сейчас, кто покинет РПЛ в конце сезона точно, очень сложно Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Предположить сейчас, кто покинет РПЛ в конце сезона точно, очень сложно. «Химки» неплохо усилились этой зимой, поэтому, несмотря на слабый очковый запас, в их вылет верится с трудом, так же как и в вылет «Ростова» и «Арсенала» по аналогичной причине. Один из самых нестабильных клубов «Урал» имеет огромный опыт борьбы за выживание, и прямой вылет им точно не грозит – максимум стыковые матчи.

Остаются «Уфа» и «Нижний Новгород». Начнем со вторых: новичок лиги с молодым тренером Александром Кержаковым выдал неплохой старт, но ближе к середине команда сдулась. Особых усилений этой зимой в клубе не случилось, а вот потери были – шансы на спасение «Нижнего» видятся минимальными.

«Уфе» не привыкать бороться за выживание, но именно в этом сезоне команда из столицы Башкортостана выглядит крайне слабо. Во многом еще не самый ужасный результат уфимцев в первой части сезона (16 очков) объясним феноменальным выступлением Гамида Агаларова, который забил 13 голов и выдал какие-то аномальные показатели реализации. Очевидно, что на дистанции в 30 туров такую результативность Агаларов поддерживать не сможет и близко, а при таком исходе событий спад «Уфы» неминуем.