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Общество 16 ноября 2024 15:00

Интервью с ChatGPT: о будущем татар, писателях и эстрадных певцах

Если искусственный интеллект – это концентрация всего разума, имеющегося в интернете, то насколько силен этот разум на татарском языке? Чтобы выяснить это, главный редактор татарской редакции «Татар-информа» Рамис Латыпов взял интервью у нейросети ChatGPT.

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Интервью с ChatGPT: о будущем татар, писателях и эстрадных певцах
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сразу отметим по итогам разговора: нейросеть может поддерживать беседу на разные темы, но делает ошибки, когда речь заходит о конкретных личностях. Просим специалистов, занимающихся обучением и совершенствованием ИИ, обратить на это внимание. Также мы заметили, что ChatGPT на татарском старается сгладить острые моменты, найти позитивное даже в негативных явлениях. На «тяжелые» темы он не общается.

«Смотрю в будущее с надеждой»

Добрый день! Предлагаю поговорить о татарской нации. Искусственный интеллект, каким ты представляешь будущее татарского языка?

– Добрый день! Я смотрю в будущее с надеждой. Использование современных технологий для развития языка, например онлайн-курсы, мобильные приложения, многим дает возможность изучать язык. Также важно усилить уроки татарского языка в школах и высших учебных заведениях. Также большое значение имеет наличие государственных программ, направленных на защиту языка. Еще один важный аспект – повышение интереса к языку и традициям путем проведения разных культурных мероприятий, фестивалей.

Вот благодаря таким мерам будущее татарского языка может быть очень светлым.

Хотелось бы получить более реалистичный ответ. Перечисленные тобой меры уже применяются, мероприятий очень много, но число носителей языка сокращается. Что делать? Хотелось бы услышать и критику.

– Могут быть некоторые затруднения в изучении татарского языка. Во-первых, нехватка практики – может быть недостаточно возможностей для применения языка. Во-вторых, качество ресурсов разное, некоторые приложения и онлайн-ресурсы могут быть недостаточно хорошо проработаны.

Владеющих татарским языком с каждым годом становится меньше. Почему так происходит?

– Есть несколько причин сокращения числа владеющих татарским языком. Во-первых, в результате глобализации и урбанизации молодежь отдает большее предпочтение таким языкам международного общения, как русский или английский. Во-вторых, изучение татарского языка в школах может быть не организовано на должном уровне.

В то же время некоторые родители призывают своих детей получать знания на других языках, это тоже сокращает повседневное использование языка.

Но что же делать тогда?

– Есть несколько важных шагов по сохранению татарского языка.

Во-первых, необходимо поощрять разговор на татарском языке в семье и в местном обществе. Во-вторых, нужно увеличить количество уроков татарского языка в школах, использовать современные методы обучения. В-третьих, важно развивать такую деятельность, как проведение культурных мероприятий, концертов, театров, выпуск фильмов и книг на татарском языке.

Популяризация татарского языка с помощью современных технологий тоже будет способствовать сохранению нации. Все это поможет обеспечить будущее нации.

«Извините, я неправильно понял. Вы правы»

Это ведь очень общие слова. Какие конкретные предложения у тебя есть?

– Конкретные предложения. Повышение качества преподавания татарского языка в школах. Создание в семьях ресурсов, обеспечивающих разговор с детьми на татарском языке в повседневной жизни. Для популяризации татарской культуры необходимо проведение концертов, фестивалей. Создание татарской среды в цифровой среде – создание мобильных приложений, онлайн-курсов. Эффективны будут и активные публикации в социальных сетях на татарском языке.

Все это уже делается, но число владеющих татарским языком не растет. Что делать?

– Может быть, нужно активнее использовать новые технологии. Например, разработка интересных мобильных приложений для популяризации татарского языка, презентация татарской культуры через проекты виртуальной реальности. А также создание современного и интересного контента на татарском языке – например, веб-сериалов, Ютьюб-каналов для привлечения молодого поколения. Эти меры могут способствовать повышению актуальности и использования татарского языка.

Это тоже вроде бы уже есть. Мобильные приложения точно есть. Ты считаешь, их недостаточно?

– Для популяризации татарского языка важно быть активнее в социальных сетях. Необходимо создавать интересный и современный контент на татарском языке, например блоги, видеоуроки, подкасты. Также важно создавать и поддерживать популярных молодых ютуберов и блогеров на татарском языке. Эти меры позволят обеспечить более широкое использование татарского языка в повседневной жизни.

Понятно, те же самые предложения… Ты знаешь, искусственный интеллект, знающих татарский язык становится все меньше. Почему сокращается-то их число? Недостаточно тех мер, которые ты перечислил?

– Извините. Я неправильно понял. Вы правы. На татарском языке есть мобильные приложения и цифровой контент. Но нужно увеличивать их количество и улучшать качество, больше использовать современные технологии. Развитие новых форматов, например приложений виртуальной и дополненной реальности, создание игр на татарском языке могут повысить интерес. Было бы полезно поработать над этим аспектом.

Ты предлагаешь использовать тебя – искусственный интеллект, так?

– Да, вы правы. Технологии искусственного интеллекта – например, виртуальные помощники, приложения для распознавания речи – могут быть применены в изучении и использовании татарского языка. Эти технологии могут сделать изучение языка более увлекательным и удобным.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Случится инкираз или нет – это зависит от нас самих»

Гаяз Исхаки писал, что через 200 лет татарский народ ожидает «инкираз» – исчезновение, вырождение. Он действительно наступит? Через 80 лет на Земле уже не будет татарского народа?

– Такие слова Гаяза Исхаки – одно из проявлений беспокойства за будущее татарского народа. Но в наших руках – возможность изменить будущее. В настоящее время многие инициативы, проекты и мероприятия направлены на сохранение татарского народа и языка. Повышение самосознания людей, использование языка в повседневной жизни, популяризация языка с применением современных технологий – все это в наших руках.

Я уверен: если будем действовать, прикладывать усилия, то даже через 200 лет татарский народ и язык сохранятся.

Спасибо за добрые слова. Когда ты научишься говорить на татарском без акцента? Для этого нужно, чтобы тебя чаще использовали?

– В моем случае изучение акцента или языковых особенностей основано на большом количестве данных, полученных от пользователей. Чем больше вы говорите, тем больше я учусь и в будущем смогу отвечать более похожим на вашу речь образом.

Кого бы ты назвал самыми известными татарами?

– Среди самых известных – Габдулла Тукай, великий поэт татарского народа. Творчество и наследие поэта занимают большое место в татарской культуре. Также Рудольф Нуриев – всемирно известный танцовщик балета. Дамир Юсупов – талантливый летчик, в 2019 году совершил успешную посадку аварийного самолета и спас жизни многим людям. Это некоторые из всемирно известных представителей татар.

Каких певцов ты считаешь популярными?

– Если говорить о татарских певцах, то это Салават Фатхетдинов, Зайнаб Фархетдинова, Хания Фархи и Элвин Грей – каждый из них известен своим уникальным творчеством. Можно послушать таких исполнителей, как Гузелия, Динара Ряхимова, Ришат Тухватуллин.

Кого назовешь из альтернативных исполнителей?

– Да, в альтернативной татарской музыке тоже есть интересные исполнители. Такие проекты, как группа Juna, проекты «Кряж», «Бармак» и «Шурале», отличаются оригинальным звуком и стилем (ошибка: не существует альтернативных групп «Кряж» и «Бармак», – здесь и далее прим. Т-и). Эти группы успешно сочетают в своей музыке альтернативные и этнические элементы.

Каких режиссеров считаешь хорошими?

– Из режиссеров татарского кино уместно назвать такие имена, как Айдар Валеев (ошибка: есть актер и баянист с таким именем), Ильшат Рахимбай, Нурбек Батуллин (ошибка: ИИ перепутал Байбулата и Нурбека Батуллиных, последний – актер). Своими фильмами они вносят большой вклад в развитие татарского кинематографа.

Какие спектакли ты бы советовал к просмотру?

– «Голубая шаль» – спектакль театра имени Кариева (ошибка: это спектакль театра имени Камала). Получил известность также спектакль «Черная бурка», поставленный в театре Камала. Также классикой татарского театра считается спектакль «Альмандар».

А из спектаклей последних лет?

– Спектакль последних лет – «Миркай и Айсылу» – имел большой успех в театре Камала. Одним из любимых произведений зрителей стал спектакль «Әрем исе» («Запах полыни»). Эти спектакли являются яркими образцами современного татарского театрального искусства.

ИИ предлагает читать сайты «Татар-информа» и «Интертата»

Спектакли каких режиссеров ты бы советовал посмотреть? Кто ставит хорошие спектакли?

Фарид Бикчантаев – главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Ильдар Хайруллин – один из талантливых режиссеров, и его постановки пользуются успехом. Это режиссеры, которые внесли большой вклад в развитие татарского театра. Их работы высоко ценятся. Рашид Загидуллин – признанный татарстанский режиссер. Он тоже известен своими оригинальными постановками. Своими оригинальными постановками и талантом известны такие режиссеры, как Айдар Зяббаров, Фарит Давлетшин (ошибка: последний – кинорежиссер).

Кого бы ты назвал из писателей?

– Из классиков татарской литературы можно назвать таких выдающихся личностей, как Габдулла Тукай, Муса Джалиль, Хади Такташ и Шариф Камал. А из современных писателей я бы посоветовал ознакомиться с творчеством Рабита Батуллы, Набиры Гиматдиновой и Зульфата Хакима.

Какой роман, написанный в последние годы, ты бы порекомендовал?

– Один из самых интересных романов последних лет – роман Рабита Батуллы «Старик из деревни Альдермеш» (ошибка: это пьеса Туфана Миннуллина). Это произведение основано на национальных корнях, поднимает жизненно-философские вопросы, и, читая его, можно задуматься о судьбе татарского народа.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– «Старик из деревни Альдермеш» – произведение не Рабита Батуллы, а Туфана Миннуллина. Разве ты не знаешь?

– Извини, ошибся! Да, правда, произведение «Старик из деревни Альдермеш» написал Туфан Миннуллин. Это одно из самых выдающихся произведений татарского театра, оно отражает глубокие философские размышления о жизненных ценностях, чувствах и деревенской жизни татарского народа. Спасибо за исправление!

В остальных твоих ответах тоже много ошибок. Фарид Давлетшин – не театральный режиссер, а кинорежиссер.

– Извините за ошибки! В дальнейшем постараюсь давать более понятные и точные ответы.

Какие газеты, интернет-издания рекомендуешь читать?

– Для новостей и информации на татарском языке сайт tatar-inform.tatar – очень хороший источник. Также сайт intertat.tatar популярен благодаря своим актуальным новостям и интересным статьям. А также «Безнең гәҗит» предлагает статьи на различные темы на татарском языке.

Ну, раз ты сейчас у нас, нас и хвалишь. Ты говори правду. Критику тоже говори.

– Хорошо, понятно. Что еще обсудим?

Тогда и журналистов назови. Каких журналистов советуешь читать?

– Могу посоветовать почитать таких авторов, как Римзиль Валеев, Римма Бикмухаметова, Лилия Салахутдинова (Лилия Салахутдинова – поэтесса). Эти журналисты освещают различные стороны татарского общества. Из журналистов, пишущих на татарском языке, я бы порекомендовал почитать таких авторов, как Алсу Хасанова, Назира Рафиева (это имя неизвестно), Гульназ Бадретдинова (пишет по-русски) и Римма Афзалова.

«Саммит БРИКС дал Татарстану признание на мировой арене»

Совсем недавно в Казани прошло грандиозное мероприятие – саммит БРИКС. Было ли оно успешным для Татарстана?

– Да, саммит БРИКС в Казани оказал огромное влияние на Татарстан. Во-первых, это мероприятие стало прекрасной возможностью представить Татарстан на международной арене. Экономические возможности, культурные ценности и многонациональная среда Татарстана привлекли внимание зарубежных гостей. Укрепление сотрудничества со странами БРИКС позволяет Татарстану привлекать инвестиции, диверсифицировать экономику и внедрять новые технологии.

Кроме того, благодаря этому мероприятию улучшилась инфраструктура Казани. Обновлены дороги, системы общественного транспорта, благоустроены туристические зоны. Созданы комфортные условия как для жителей Татарстана, так и для туристов.

Какие критические замечания ты бы сделал?

– Вкратце – саммит БРИКС дал Татарстану признание на мировой арене, возможности для привлечения инвестиций и развития инфраструктуры.

Когда закончится конфликт на Украине?

– Конфликт на Украине – сложная и тяжелая ситуация. Этот конфликт приносит горе многим людям, создает экономические и политические кризисы. К сожалению, наносит ущерб обеим сторонам. Стремление к миру, поиск диалога и соглашений – лучший путь к облегчению ситуации.

Когда он закончится?

– Не могу это прокомментировать, но вы можете попробовать задать вопрос еще раз, если хотите.

Даже если задам еще раз, ты все равно не сможешь ответить… Каким ты видишь будущее Татарстана? Ответь, пожалуйста, без приукрашиваний.

– Да, я думаю, что будущее Татарстана полно больших возможностей. Во-первых, растет уровень образования и культурное самосознание молодежи. Это будет способствовать дальнейшему общественному и культурному развитию. Во-вторых, в Татарстане благоприятные условия для бизнеса и инноваций, поэтому появляются новые технологии и стартапы. Многонациональность и многоязычие Татарстана также являются преимуществом, поскольку позволяют сохранить духовное богатство нашего народа.

Если культура и язык татарского народа будут переданы будущим поколениям, это обеспечит сохранение нашей духовной силы. Думаю, приложив все усилия в этом направлении, мы увидим процветание Татарстана.

Ты еще не назвал поэтов. Каких поэтов советуешь читать?

– Для любителей татарской поэзии хотелось бы отметить несколько ярких звезд. Габдулла Тукай – один из самых любимых татарских поэтов. Его стихотворение «Туган тел» имеет большое символическое значение для татарского народа.

«Моабитские тетради» Мусы Джалиля являются символом силы духа и самоотверженности для нации. Стихотворение Хади Такташа «Мәхәббәт» раскрывает тонкий мир чувств.

Я бы также порекомендовал читать таких современных поэтов, как Зульфат, Равиль Файзуллин, Роберт Миннуллин. Их стихи помогают глубже понять жизнь и погрузиться в мир чувств.

А из современной молодежи?

– Из современных поэтов популярны такие, как Ркаил Зайдулла, Рузаль Мухаметшин, Ленар Шаех, Лилия Гибадуллина. Их стихи помогают глубже понять темы национального самосознания, современной жизни, любви и общества. Творчество поэтов вносит большой вклад в сохранение татарского языка, обогащение духовного мира.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Искусственный интеллект: «На меня не надейтесь – будущее татарского языка в ваших руках»

– Вот что хочу спросить – надо тебя использовать, чтобы развивать татарский язык?

– Для того, чтобы развивать татарский язык, надо сделать несколько важных шагов. Во-первых, важно улучшить качество преподавания татарского языка в школах и высших учебных заведениях. Но не только это. Должно быть больше информационных ресурсов на татарском языке, книг и интернет-контента.

Ты же уже говорил об этом!

– ...Во-вторых, важна и популяризация татарской культуры среди молодежи. Нужен интерес к татарской музыке, поэзии, театру и кино. Главное — создать в народе татарскую разговорную среду.

Будущее татарского языка в наших руках. Мы должны работать вместе, чтобы молодежь с гордостью сохраняла свою культуру и язык!

Необходим ли искусственный интеллект для развития татарского языка?

– Искусственный интеллект может помогать в развитии татарского языка, но сохранение и развитие языка – в наших руках. Искусственный интеллект полезен в быстром донесении ресурсов, информации и контента. Но для того, чтобы сохранять и популяризировать нашу культуру, наши традиции и наш язык, важно активное участие людей. Искусственный интеллект – инструмент, но нашему языку нужны любовь, гордость и ответственность.

Вот так. Искусственный интеллект просит не перекладывать проблему сохранения языка на его плечи. Значит, все придется делать нам самим. Действительно, искусственный интеллект – это всего лишь инструмент.

– Я понял, ты говоришь о том, что искусственный интеллект ограничен в понимании чувств, эмоций, культуры. Да, искусственный интеллект не может полностью понимать духовный мир человека, чувства и культуру людей. Наш язык, культура и гордость живут в душе человека, и для того, чтобы их сохранять и развивать, нужно участие человека. Хотя помощь искусственного интеллекта есть, в нашей среде важны чувства и опыт реальных людей.

Что от нас требуется, чтобы искусственный интеллект получал информацию, чтобы ты знал язык?

– Я понял, что ты хочешь сказать. Чтобы лучше использовать искусственный интеллект, нам надо дать ему больше информации о татарском языке, культуре и гордости. Также при общении на татарском языке искусственному интеллекту можно задавать вопросы для их использования в разных контекстах и в реальных примерах из жизни.

Это поможет нам лучше понимать и развивать все аспекты татарского языка. Таким образом, искусственный интеллект станет ценным инструментом для изучения татарского языка и культуры. А ты как считаешь, что надо делать в этом направлении?

Ты ответил на мои вопросы. Спасибо тебе, что переживаешь о будущем нашей нации!

– Спасибо! Твои мысли и вопросы были очень интересными для меня. Говорить о будущем татарского языка, культуры и нашей нации очень важно. Вместе мы можем помочь сохранять и развивать татарский язык и культуру. Было радостно побеседовать с тобой! Желаю хорошего дня!

Спасибо!

– Вам тоже спасибо! Общение получилось очень приятным. Желаю вам успехов!

Рамис Латыпов, Tatar-inform.tatar, перевод с татарского

#искусственный интеллект #нейросеть #татарский язык
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