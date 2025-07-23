«Интертат» стал самым популярным медиа на татарском языке в мире

Первая татарская электронная газета «Интертат» стала самым популярным татароязычным медиа в мире. В 2018 году газета также была признана самым популярным в мире татароязычным сайтом, по данным Liveinternet.ru.

Новый статус газеты подтверждается числом просмотров всего контента, производимого редакцией «Интертат» – сайт, страницы в соцсетях, фото- и видеоматериалы.

По словам исполняющей обязанности главного редактора «Интертат» Гелюзы Ибрагимовой, за последние 5 лет общее число просмотров достигло 872 миллионов, включая просмотры на сайте и соцсетях.

«По информации аналитической системы Liveinternet.ru, с 2020 года просмотры на сайте “Интертат” составляют 205 миллионов. За последний год на сайте побывали 1,37 миллионов уникальных читателей. Эффективно работает привлечение читателей через соцсети. За последние 5 лет просмотров во “ВКонтакте” – 504 миллиона, на канале “YouTube” – 852 тысячи, в других соцсетях – 162 миллиона, общее число просмотров – 666,8 миллионов», – привела данные Гелюза Ибрагимова.

Более 452 тысяч человек подписаны на соцсети газеты «Интертат». Это – страницы во «ВКонтакте», «YouTube», «ТикТок», «Одноклассники», «Телеграм» и других платформах. По числу подписчиков на втором месте – газета «Шәһри Казан».

Напомним, в 2023 году сайт «Интертат» вошел в Международную Книгу рекордов «Интеррекорд» и Реестр рекордов России как «самый читаемый веб-сайт на татарском языке».

«На основе этих данных можем объявить: на сегодняшний день “Интертат” – самое популярное татароязычное медиа в мире. В настоящее время “Интертат” является полноформатной мультимедийной платформой. Мы работаем в разных форматах: текст, видео, фото, аудио, прямой эфир и т.д. Наша редакция первой из татароязычных СМИ начала использовать искусственный интеллект», – отметила Гелюза Ибрагимова.

Видео в соцсетях «Интертата» набирают миллионы просмотров, резонансные кадры широко распространяются в интернете. В то же время «Интертат» является площадкой, где поднимаются актуальные темы, обсуждаются важные вопросы. Новости выходят как в текстовом формате, так и в формате фото и видео. Ибрагимова добавила, что используются новые приемы в привлечении внимания читателя.

«Мы стремимся оперативно и доступно донести информацию», – рассказала и.о. главного редактора «Интертата». – Темы насущные, актуальные и волнующие читателя. В редакции работают 10 молодых специалистов, они хорошо понимают требования времени и современные тенденции».

Гелюза Ибрагимова также добавила, что статус «Интертата» как самого популярного татароязычного медиа отражает и миссию, и направление развития газеты.

«Безусловно, нам много еще предстоит сделать, впереди – новые высоты. Мы стремимся быть лучшей, самой популярной и самой надежной площадкой, которая служит татарскому народу», – поделилась и.о. главного редактора электронной газеты «Интертат» Гелюза Ибрагимова.

Гелюза Ибрагимова