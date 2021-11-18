Интернет-знакомый вынес из квартиры жительницы Казани украшения и деньги



В полицию обратилась 42-летняя жительница Казани. Она рассказала, что из ее квартиры пропали украшения и 20 тыс. рублей. Сумму ущерба женщина оценила в 180 тыс. рублей.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, полицейским удалось установить причастного к похищению драгоценностей. Им оказался 18-летний местный житель. Юношу задержали.

Как выяснилось, с 13 на 14 ноября молодой человек вместе с новыми знакомыми из соцсетей устроили посиделки в квартире одной из девушек. Как выяснилось, это была дочка потерпевшей. Во время вечеринки молодой человек заметил, что в квартире есть украшения и деньги. Он их забрал, а позже сдал золотые украшения в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время следствия казанец будет находиться под подпиской о невыезде.

