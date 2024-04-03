Интернет-портал «Миллиард.Татар» объявил конкурс мемов «Татарча мем»

Интернет-портал «Миллиард.Татар» проводит конкурс мемов «Татарча мем» при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, журналов «Ялкын», «Чаян» и издания «Интертат». Работы будут приниматься до конца апреля.

Главная задача конкурса — популяризация татарского языка и татарской культуры посредством новых, популярных среди молодежи форматов.

«Мы отходим от классического формата, хотя их мы также будем проводить. Не все могут писать опусы, научные трактаты. Есть ребята, которые любят короткий формат, где они, используя свой талант и мышление, могут сделать что-то весёлое», — объяснил начальник Управления национального образования Ильгиз Халиков.

К участию принимаются графические изображения и видеоматериалы на тему Татарстана и татарской культуры на татарском языке.

Победителей конкурса ждут призы: от полугодовой подписки на журналы «Чаян» и беспроводных наушников до денежных сертификатов и настольных игр.

Конкурс будет проходить в номинациях «Лучший мем в графическом виде», «Лучший мем с использованием видео» и «Лучший мем, созданный с участием искусственного интеллекта». Свои работы, заявку и согласие на обработку персональных данных можно отправить через специальный бот в телеграм-канале «Татарча мем» или социальные сети «Миллиард.Татар».

Автор материала Жамиль Салимгареев