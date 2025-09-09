Интернет-омбудсмен Мариничев назвал способ защитить свой аккаунт в соцсетях от взлома

Фото: © «Татар-информ»

Для защиты аккаунта в соцсетях следует использовать двухфакторную авторизацию. Об этом «Татар-информу» сообщил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Самый оптимальный способ надежно защитить свой аккаунт в соцсетях – двухфакторная авторизация. Иными словами, человек должен подтверждать вход в сервис через электронную почту или СМС», – сказал собеседник агентства.

Эксперт предупредил, что даже сложный пароль не способен в полной мере защитить данные пользователя.

«Желательно, конечно, чтобы пароль был непростым, там должны присутствовать цифры, различные символы. Однако нужно следить, чтобы он не утек в сеть, и оперативно его менять, если это произошло. Дело в том, что базы формируются, и если ваш пароль есть в списке ворованных или потерянных паролей, то взломщики могут его взломать, поскольку они перебирают сперва именно те пароли, которые уже есть в этих базах», – резюмировал Мариничев.