Россиянам рассказали о новом виде интернет-мошенничества

Мошенники предлагают бесплатные донаты для игр, популярных среди детей, чтобы выманить личные данные, сообщают эксперты «Лаборатории Касперского».

«Злоумышленники разработали сайт, где якобы можно получить игровую валюту для таких игр, как Roblox, Standoff2 и Brawl Stars. Посетителям сайта предлагается выполнить несколько простых шагов: выбрать игру, указать количество бонусов и авторизоваться через аккаунт в Telegram. Если ввести на этом ресурсе свои учётные данные, они попадут в руки злоумышленников», — говорится в отчете организации.

По данным анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского», за первые 11 месяцев 2024 года в России было зафиксировано более 1,7 миллиона попыток перехода на фишинговые страницы в области онлайн-игр. Все чаще мошенники используют методы социальной инженерии, например искусственно создают ощущение, что нужно торопиться.

Из-за низкого уровня критического мышления и цифровой грамотности дети могут быть особенно уязвимы. Иногда они становятся промежуточным звеном для того, чтобы добраться до данных или средств родителей.

«Важно развивать знания в области базовых правил кибербезопасности, а также использовать технические меры защиты», — напомнил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

В качестве меры защиты рекомендуется критически относиться к крайне щедрым предложениям в интернете, не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, чаще использовать двухфакторную аутентификацию, не вводить личные данные на сомнительных ресурсах.

Ранее «Татар-информа» публиковал тренды на 2025 год в сфере сетевых угроз. Для кражи конфиденциальных данных может быть использован искусственный интеллект.