Интернет-магазин KazanExpress раздает промокоды: покупки доставят за один день

Маркетплейс KazanExpress дарит жителям Татарстана новые промокоды на 500 и 300 рублей. Они действуют на все товары, которые есть на торговой площадке: электронику, бытовую технику, одежду, аксессуары и другие. Крупные покупки жители республики теперь могут оплатить по частям без переплат: для этого достаточно нажать одну кнопку при оформлении заказа.

Татарстанцы, которые сделают заказ впервые на сайте или в приложении, при покупке от 2 тыс. рублей сэкономят 500 рублей. Свои посылки они получат уже на следующий день: на пункте выдачи их можно забрать бесплатно. При покупке от 1990 рублей бесплатно доставить покупки домой может курьер. Промокод появится автоматически после регистрации в приложении, его нужно активировать в корзине.

Для жителей ряда городов РТ действует еще одна акция: промокод на 300 рублей при покупке от 1000. Воспользоваться ей могут пользователи, которые уже делали заказы на маркетплейсе, в Буинске, Арске, Бавлах, Азнакаеве и Кукморе. Для этого нужно при получении заказа в пункте выдачи снять распаковку посылки и поделиться видео в сторис в Instagram. Промокод на скидку выдаст администратор пункта выдачи, а сэкономить можно уже при следующей покупке на KazanExpress.

Крупные покупки татарстанцы теперь могут оплатить долями: это рассрочка без переплат, которую можно оформить на сайте или в приложении. Она действует на сумму до 30 тыс. рублей, при заказе нужно оплатить 25% стоимости. Оставшаяся сумма автоматически спишется тремя равными платежами с интервалом в две недели с той же карты.

Все покупки придут в одной посылке — их привезут со склада, который находится в Казани. Открыть пакет и проверить заказ можно сразу при получении. Если товар не понравился или не подошел, его без проблем примут обратно на пункте выдачи или заберет курьер, зависит от способа доставки. Деньги перечислят на карту, с которой поступила оплата, в течение недели. Если брак товара обнаружился позже, то на возврат у покупателя есть 14 дней.

Узнать, где находятся пункты выдачи в вашем городе, можно на сайте — https://kazanexpress.ru/about/delivery-points.

Заказ можно сделать на сайте kazanexpress.ru и в приложении KazanExpress (bit.ly/ke_link).

Телефон горячей линии: 8 (800) 700-96-16.

QR-код: http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3lytpm1&10&0

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