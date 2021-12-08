Интернет-банк ВТБ для предпринимателей получил две премии в области цифровизации

ВТБ стал лауреатом премии Digital Leaders и Премии Рунета за новый интернет-банк для среднего и малого бизнеса и вклад в развитие цифровизации в России. Победители премий были объявлены 7 декабря.

По итогам награждения ВТБ, благодаря созданному интернет-банку для среднего и малого бизнеса, назван победителем Премии Рунета в номинации «За развитие среднего и малого бизнеса в Рунете». В рамках премии Digital Leaders ВТБ стал лучшим среди банков в номинациях «За вклад в развитие цифровизации в России» и «Онлайн-чаты».

Интернет-банк ВТБ Бизнес создан на уникальной для рынка омниканальной платформе. Сегодня им пользуются уже более 670 тыс. клиентов, которым доступно онлайн более 50 банковских и небанковских продуктов для бизнеса. Интернет-банк рассчитан на комплексное решение задач клиентов, ускоренное рассмотрение заявок на оформление продуктов за счет применения технологии искусственного интеллекта (AI) и персонализированное обслуживание на базе Big Data. Вопросы любой сложности пользователи интернет-банка могут решить в чате, при этом 55% обращений успешно обрабатываются чат-ботом автоматически.

«Мы помогаем предпринимателям в развитии их бизнеса, создавая самые современные и технологичные продукты и сервисы. Новый интернет-банк ВТБ Бизнес сочетает в себе все необходимое для комфортной работы в онлайн-формате, все вопросы можно решить в „режиме одного окна“. Получение премии Digital Leaders и Премии Рунета служат еще одним подтверждением востребованности наших решений, а также их высокого качества и инновационности. Мы благодарны коллегам из профессионального сообщества за признание и клиентам банка − за их доверие», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

Ранее в этом году ВТБ с решениями для среднего и малого бизнеса стал победителем среди российских банков по версии SME Bank Awards 2022 международного журнала Global Finance, а также получил три награды премии Global Banking & Finance Awards. Банк также занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021 международной ассоциации SME Banking Club.