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Интернет-аферисты обокрали жительницу Казани через взломанный аккаунт ее подруги
В Казани произошел очередной случай мошенничества с использованием мессенджера. 42-летняя жительница города перевела 10 тысяч рублей на счет, думая, что помогает своей подруге. Однако позже выяснилось, что аккаунт знакомой был взломан, и деньги попали к мошенникам, сообщили в УМВД России по Казани.
Инцидент произошел после того, как потерпевшая получила сообщение с просьбой о финансовой помощи от якобы знакомой. Не подозревая обмана, женщина осуществила перевод.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Управление МВД России по Казани напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и перепроверять информацию, особенно когда речь идет о денежных переводах. Рекомендуется не сообщать данные банковских карт незнакомцам и не перечислять деньги на неизвестные счета.
В случае, если вы стали жертвой мошенничества, следует немедленно обратиться в полицию по телефонам 102 или 112.
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