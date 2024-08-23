Интернет-аферисты обокрали жительницу Казани через взломанный аккаунт ее подруги

В Казани произошел очередной случай мошенничества с использованием мессенджера. 42-летняя жительница города перевела 10 тысяч рублей на счет, думая, что помогает своей подруге. Однако позже выяснилось, что аккаунт знакомой был взломан, и деньги попали к мошенникам, сообщили в УМВД России по Казани.

Инцидент произошел после того, как потерпевшая получила сообщение с просьбой о финансовой помощи от якобы знакомой. Не подозревая обмана, женщина осуществила перевод.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Управление МВД России по Казани напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и перепроверять информацию, особенно когда речь идет о денежных переводах. Рекомендуется не сообщать данные банковских карт незнакомцам и не перечислять деньги на неизвестные счета.

В случае, если вы стали жертвой мошенничества, следует немедленно обратиться в полицию по телефонам 102 или 112.